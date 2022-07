Team Robots – La raison du plus fort

La raison du plus fort est le premier tome de la nouvelle série jeunesse, des éditions Glénat, Team Robots. Une bande dessinée, parue en juin 2022, de Pog et Thomas Priou, qui invite à découvrir un univers geek et scientifique, tout en abordant le harcèlement scolaire.

Un garçon est embêté par d’autres. Il est retourné dans une poubelle, par le terrible Régis, tandis que ses copains prennent une photo, avec un portable. Au coin de la rue, Jefferson passe à ce moment-là. Il se demande ce qui se passe, mais il n’a pas le temps de réagir, qu’un garçon le remarque et le pointe du doigt. Il explique que c’est un pote de celui-ci qui est dans la poubelle. Régis arrive devant lui, le critiquant, car il achète des BD. Il le racket, affirmant qu’il ferait mieux de lui donner son fric, car lui saura mieux l’utiliser. Jefferson panique, bégaie et crie d’un seul coup ! Régis est stupéfait, tandis de Jefferson court et s’enfuit. Les garçons prennent leur trottinette, ils poursuivent Jefferson. Le pauvre garçon court dans la rue et se réfugie in extremis à la librairie. Dans la boutique, Jefferson se cache derrière un stand, tandis que Régis entre l’air menaçant.

La bande dessinée est découpée en plusieurs petits chapitres, permettant aux jeunes lecteurs de faire des pauses régulièrement. On y découvre deux jeunes collégiens, Jefferson et Hubert, deux amis qui se font harceler par Régis. Les deux copains sont également membre du club de techno du collège, où se trouve la jolie fille du directeur, que tout le monde semble apprécier. Là, les deux garçons vont s’adonner à ce qu’ils préfèrent faire et après un premier essai concluant, ils aimeraient construire un robot ! Le récit propose une histoire plaisante, avec des héros déterminés, qui ne comptent pas se laisser faire, il est aussi touchant par moments, avec l’un des garçons qui ment, pour ne pas apeurer ses parents. Le courage, la détermination, la passion, l’amitié et l’entraide sont au cœur de ce premier petit album plaisant et amusant à découvrir. Le dessin est simple, rond et expressif, offrant un univers coloré, dynamique et plaisant.

