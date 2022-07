Nice Jazz Festival J3 : Anne Paceo envoûte le théâtre de verdure et Deluxe fait danser la scène Masséna

Troisième jour du Nice Jazz Festival : il faisait toujours aussi chaud mais le plaisir d’être là, d’écouter des artistes en live, de déambuler d’une scène à l’autre était toujours aussi fort. Sur la scène Masséna, l’ambiance était très festive avec Deluxe et Parcels tandis que sur la scène du théâtre de Verdure, le public était envouté par le projet S.H.A.M.A.N.E.S d’Anne Paceo et au trio jazz du très talentueux Avishai Cohen.

Tous ceux qui y étaient ne peuvent que se souvenir du passage du groupe Deluxe sur la scène Masséna en 2016. Ils avaient mis une ambiance de folie, si bien qu ‘une grande partie du public d’hier soir savait à quoi s’attendre. Fidèles à eux-mêmes, les musiciens moustachus et la chanteuse à la robe colorée ont dansé, chanté, sauté, entraînant avec eux le public dans leurs nombreuses chorégraphies. Il faisait déjà très chaud mais, qu’importe, tout le monde s’est pris au jeu.

Après l’énorme prestation de Deluxe, le Nice Jazz Festival a accueilli le groupe australien en vogue, Parcels. Les cinq chanteurs-musiciens ont assuré sur scène, communiquant peu avec le public mais enchaînant les titres, qui démarrent souvent lentement pour finir sur des rythmes électro très efficaces. Leur premier single a été produit par Daft Punk. L’influence du duo français est d’ailleurs nettement perceptible. Un belle façon de terminer ce troisième jour du festival.

Le gros coup de cœur de la soirée est venu du théâtre de Verdure, avec Anne Paceo. Comme elle l’a rappelé au public, la première fois qu’elle est venue sur cette même scène, c’était en 2011 pour recevoir une victoire du jazz dans la catégorie révélation. Depuis, elle a composé plusieurs albums. Elle est revenue dans la région avec Rhoda Scott, notamment à Jazz à Juan ou à Saint-Jazz-Cap-Ferrat (où elle sera d’ailleurs cette année le 12 août avec son projet S.H.A.M.A.N.E.S). Sorti en mars dernier, son album avait fait belle impression. Sur scène, il se savoure encore davantage. A la batterie mais aussi au chant, entourée de Marion Rampal et Isabel Sorling pour les voix et de Christophe Panzani au saxophone et Tony Paeleman au piano et aux basses, Anne Paceo nous a invités à vivre une expérience, une communion avec les sons, avec autrui. Comme le titre de l’album l’indique, elle a puisé son inspiration dans les pratiques chamaniques. Pendant plus d’une heure, nous avons voyagé, attentifs, apaisés et transportés par les voix entremêlées de ces trois formidables femmes, sublimées par les percussions. Un moment de partage qui fait un bien fou. N’est-ce pas l’une des fonctions de la musique ?