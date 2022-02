Teenage Mutant Ninja Turtles – L’invasion des Tricératons

L’invasion des Tricératons est le quinzième tome de la série des éditions Hi Comics, Teenage Mutant Ninja Turtles. Une bande dessinée de Kevin Eastman, tom Waltz Damian Couceiro et Bram Revel, parue en janvier 2022, qui présente une guerre terrible à venir…

Les Tortues ninja sont de retour sur Terre, de la dimension X, où ils étaient pour le procès du général Krang. Ils se retrouvent chez eux, sous Terre. Pepperoni saute immédiatement sur Raphaël. Tous les deux sont contents de se retrouver. Alors qu’il commente le fait qu’on ne peut pas la laisser seule deux secondes, Donatello remarque que la télévision allumée annonce une terrible attaque terroriste dans les rues de New York ! Les Tortues se demandent bien ce qui se passe au-dehors, et vont rapidement appeler April pour savoir si elle va bien et connaître ce qui se trame… Rapidement, ils vont aller à la rencontre de leur amie, mais en essayant de passer inaperçu dans les quartiers confinés. Un peu plus tôt, sur le toit d’un immeuble, un groupe de Tricératons est téléporté. La commande Zom est à la tête de l’escouade de reconnaissance.

C’est à cause d’un malentendu et du terrible agent Bishop, qui défend la Terre de toute intrusion, que le chaos est semé dans la ville de New York. Alors que les Tricératons revenaient enfin sur leur planète natale, l’agent Bishop n’a rien voulu savoir et à commencer à tirer ! Ainsi, pour démêler le faux du vrai et faire entendre raison à plusieurs clans, les Tortues ninja vont devoir prendre leur mal en patience et tenter de déjouer les tentatives de chacun. La bande dessinée présente une nouvelle intrigue bien menée, avec de l’action, du suspense, des tensions, des combats et une terrible guerre à venir. Le découpage, avec les chapitres, est toujours aussi efficace, offre une lecture rythmée et posée. Le dessin est énergique, avec de belles scènes d’action, un trait un peu structuré, mais plaisant. L’ouvrage se termine avec une fascinante galerie d’illustrations.

L’invasion des Tricératons est le quinzième tome de la série Teenage Mutant Ninja Turtles, des éditions Hi Comics. Un bel ouvrage, dans lequel on retrouve avec plaisir les Tortues ninja, pour un nouveau combat, entre action, suspense, force, persuasion, paix, guerre, amitié, ruse…