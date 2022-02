Minecraft Le grand livre des trucs et astuces est un guide non officiel, des éditions 404, paru en janvier 2022, qui se présente dans une nouvelle édition. Un guide incontournable, qui propose de tout savoir sur Minecraft, avec plus de 300 astuces pour devenir le meilleur !

Le livre débute avec un sommaire simple et efficace et quelques explications sur ce guide non officiel. En effet, Minecraft est une marque déposée de Mojang Synergies AB et l’ouvrage n’a pas été officiellement approuvé par Mojang Synergies AB. Cependant, le guide est très complet et intéressant, avec, notamment plus de 300 astuces indispensables, pour devenir le meilleur de tous les minecrafteurs. Ainsi c’est avec l’exploration que débute cette découverte, car Minecraft est un univers gigantesque. Un lieu virtuel qui abrite de nombreux secrets ! Aussi, quelques atuces vont être dévoilées, pour ne rien rater de l’essentiel, lorsqu’on débute une partie en mode survie, seul(e) ou avec des ami(e)s.

Le guide est plutôt bien construit, débutant, bien évidemment avec l’exploration, avant de découvrir la redstone, l’alchimie, le Nether, l’End, la cité de l’Ender, les monstres, l’agriculture… Ainsi, des paragraphes sont à découvrir à chaque partie, pour apprendre à jouer, sans user de ses outils ou armes inutilement. Les astuces sont multiples, pour survivre, manger, se défendre, explorer… Le guide est intéressant, captivant, avec ces paragraphes courts et clairs. En effet, le texte est simple et efficace, avec des conseils pratiques, très bien expliqués, pour savoir pourquoi, comment, où… Les informations sont nombreuses, et très bien réunies dans cet ouvrage qui est aussi illustré, pour le côté ludique, afin de retrouver cet univers du jeu.

Minecraft – Le grand livre des trucs et astuces est un guide non officiel, des éditions 404. Un ouvrage qui vient dévoiler quelques trucs et astuces, pour mieux jouer et se débrouiller dans l’univers du jeu, entre informations, facettes inconnues et conseils très pratiques.