Terres d’Ogon – Blancs-visages

Blancs-visages est le deuxième tome de la nouvelle série Terres d’Ogon, de l’univers du monde d’Aquilon. Une bande dessinée de Nicolas Jarry et Alex Sierra, parue aux éditions Soleil, en mars 2023. Un album qui offre à découvrir de nouveaux peuples de ces terres d’Ogon, empreintes d’aventures et de magie.

Elle entendait leurs sifflements et leurs cris d’excitation dans son dos. Ils l’avaient poursuivie toute la nuit et ne semblaient pas abandonner. En effet, les Dents-limées chassaient les Blancs-visages depuis toujours ! Ces fils d’Abubdaa pensaient que la chair des Blancs-visages pouvait leur donner une grande puissance. Aussi, ils avaient dévoré beaucoup de Blancs-visages au cours des âges. Une adolescente courait dans la pénombre, elle fuyait et esquivait les lances de ses assaillants. Elle pensait à l’une de ses sœurs, ainsi qu’à son grand-père, qui avaient rejoint l’esprit-poussière, à cause des Dents-limées. La jeune femme était déterminée, elle, ils ne la mangeraient pas ! Arrivée devant un gouffre, elle prit de l’élan pour tenter de sauter par-dessus et atteindre l’autre côté. Elle tomba dans le vide, pensant qu’elle allait se rompre le cou…

Le récit est plein de rebondissement, d’action et d’humour, présentant Itomë qui, pour sauver sa vie, va tomber dans un gouffre et découvrir un champ de bataille. Parmi les cadavres, un étrange masque l’attire. Elle va le porter, pour tenter de se dissimuler aux yeux des Dents-limées, qui viennent de retrouver sa trace. Il s’agit d’un maître masque, un masque de sorcellerie puissant et dangereux. Itomë est désormais liée à lui… Pour l’avoir utilisé, elle sera chassée de son village et va tenter d’aller sur la terre des sorciers, pour s’en défaire. Lors de son périple, elle va faire une improbable rencontre et une amitié inconcevable va naître, petit à petit, même plus encore ! La bande dessinée bien rythmée, se montre très plaisante à lire, offrant un bon moment de lecture, tout en découvrant de nouveaux peuples d’Ogon. Le dessin est superbe, restant dans la trame de la saga.

Blancs-visages est le deuxième tome de la série Terres d’Ogon, des mondes d’Aquilon, des éditions Soleil. Un album fabuleux, rythmée, dynamique, plaisant, entre suspense, découverte, danger, magie, action et humour. Les deux personnages principaux sont vite attachants.

