Ne chatouille pas le gorille ! – Ed. Usborne

Ne chatouille pas le gorille ! est un nouveau titre de la collection Je touche, j’écoute, des éditions Usborne. Un livre animé et sonore captivant, paru en avril 2023, qui va amuser, une fois de plus, les jeunes lecteurs. Dès 12 mois, les enfants vont pouvoir chatouiller, toucher et écouter les sons des différents animaux à découvrir.

Dès la couverture, les enfants sont prévenus : il ne faut pas chatouille, sinon les animaux vont crier ! Ainsi, les tout-petits vont s’amuser, et cela, dès la couverture, à chatouiller le gorille, pour entendre son cri. La couverture du livre étant ajourée, la même texture et le cri du gorille, sont à retrouver à la première double page. Celle-ci présente une grande illustration, avec un gorille assis et souriant. La page ajourée incite à être tournée, pour découvrir ce qui se cache par la suite. Une grue est à retrouver…

Le livre animé et sonore est adorable et très plaisant à découvrir. Il vient parfaitement compléter la collection aussi divertissante qu’intéressante. En effet, à chaque double page, les jeunes lecteurs découvrent un nouvel animal, suggérant ainsi de découvrir des espèces plus ou moins connues et d’enrichir son vocabulaire. Le côté ludique a son importance, avec les puces sonores à activer et les différentes textures à toucher. Les sens sont mis en éveil, avec ces interactions attrayantes. Enfin, les pages ajourées apportent un petit plus curieux, qui proposant de découvrir la suite et à deviner ce qui peut se cacher… Le dessin est tout aussi plaisant, avec un trait rond et doux, et de vives couleurs.

Ne chatouille pas le gorille ! est un nouveau livre de la collection Je touche, j’écoute, des éditions Usborne. Un livre animé et sonore ludique, qui propose d’éveiller les sens des enfants, à partir de 12 mois, à travers la découverte d’animaux et de leur cri, pour un final éclatant.

