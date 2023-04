Island – Techniques de survie – Tome 2

La série Island, des éditions Bamboo, revient à travers un deuxième tome de Techniques de survie, paru en février 2023. Une bande dessinée intéressante Sébastien Mao et Waltch, qui propose de retrouver Alex, Faïza, Dieter et Charly, en mode survie, sur une île déserte !

Charly explique qu’il a, dans un premier temps, installé un grand feu sur la plage pour pouvoir alerter les secours. Il a profité de ce feu pour faire cuire le poisson qu’il avait pêché, juste avant ! Il a ensuite filtré de l’eau, avec l’aide de la technique du trépied. Un assemblage assez technique, tout de même, pour le jeune garçon ! Puis, il a stérilisé l’eau, bien évidemment, en la faisant bouillir. Il a aussi construit un abri super confortable, en haut d’un arbre, histoire de ne pas être dérangé par les bêtes sauvages. Mais de toute façon, avec les matériaux restants, il a pensé à fabriquer tout plein d’armes pour se défendre. Enfin, il vient de finir de construire un radeau à propulsion électrique. Charly est content, il a presque terminé le niveau 12 du jeu Survivor Island 8, tandis que Dieter, Faïza et Alex enragent…

Il est plaisant, une fois de plus, de retrouver les héros du diptyque Island, dans un nouvel album plein d’humour et de techniques de survie intéressantes. De nouveaux gags sont à retrouver, autour d’Alex, Dieter, Faïza et Charly, qui survivent et s’amusent, sur une île déserte ! Grâce aux tutos d’Alex, les techniques de survie, selon les situations, sont à découvrir, essayer et réemployer si besoin. La bande dessinée se veut aussi drôle que pédagogique, avec ces techniques de survie, que les jeunes lecteurs pourront essayer. Entre quelques planches, de réelles fiches explicatives viennent apporter des informations et instructions pour survivre, s’adapter et connaître quelques véritables héros. Le dessin reste simple et efficace, avec un trait rond, des personnages expressifs et un univers coloré.

Island – Techniques de survie revient à travers un deuxième tome, paru aux éditions Bamboo. Un album plaisant, instructif et drôle, où l’on retrouve avec plaisir et enthousiasme les quatre amis, sur une île déserte, entre astuces et bricolages pour survivre, danger et maladresse !

