Rue des tulipes – Deux nouvelles aventures à découvrir

Dans la collection « Rue des tulipes » aux Éditions Little Urban, deux récents albums font leur apparition, à savoir « L’invention d’Héloïse » et « Marcel de facteur ». Les enfants vont suivre les aventures de ces deux personnages autour d’histoires amusantes.

Si vous ne connaissez pas encore la série de livres « Rue des tulipes » nous vous conseillons vivement d’aller jeter un coup d’œil. Kate Hindley réussi à créer un univers à part autour de personnages absolument adorables : Léon le boulanger, Héloïse la bricoleuse, Marcel le facteur et Pina la chorégraphe. Soit, quatre animaux qui vivent tous dans la même rue, la rue des tulipes. Habitués à se croiser chaque jour, ils ont créé des liens forts et prennent plaisir à s’amuser ensemble.

La collection se compose de 4 livres : « Le ballet de Pina », « Le slip de Léon » et plus récemment « L’invention d’Héloïse » et « Marcel le facteur ». La thématique de l’amitié ressort clairement et l’interaction avec le lecteur se fait rapidement, notamment grâce aux flaps présents. Sollicité par la narration, il va se prêter au jeu de les soulever pour résoudre quelques énigmes ou simplement découvrir les quelques détails qui s’y cachent.

Rue des tulipes – « L’invention d’Héloïse »

L’histoire de ce nouvel ouvrage est très sympa. Il invite les enfants à suivre Héloïse qui est adorable comme tout : sa tenue vestimentaire, son minois adorable et cette fougue qui l’anime. En effet, Héloïse attend le bus pour se rendre à son atelier pour une grande fête qu’elle a organisé. Elle veut présenter sa nouvelle invention : une incroyable machine volante. Mais il semblerait que la malchance s’en mêle puisque rien ne se passe comme elle l’avait prévu : le bus qui ne passe pas, les embouteillages. Bref, heureusement qu’Alonso son ami passe par ici et la dépose jusqu’à son atelier à temps pour la fête.

Ce nouveau livre met en exergue l’entraide et la force de l’amitié. L’auteure invite les enfants à observer les superbes illustrations qui accompagnent l’histoire. Ils vont beaucoup s’amuser !

Rue des tulipes – « Marcel le facteur »

Ici, on retrouve Marcel prêt à commencer sa journée, et il a beaucoup de lettres à distribuer dans la rue des tulipes. Il remet du courrier à plusieurs de ses amis : Pina à l’école de danse, Léon aux portes de sa pâtisserie, Abélia qui s’affaire dans son garage et lui-même à son grand étonnement.

Les enfants vont être sollicités tout au long de l’histoire en soulevant les flaps présents dans le livre. Ils vont découvrir le quotidien des gens qui habitent dans la rue. Et participer à la petite fête que les amis de Marcel lui ont préparée sans qu’il soit au courant, puisqu’il a gagné le prix du « Meilleur Facteur » de la rue des tulipes.

Les aventures des animaux de la rue des tulipes sont disponibles aux Éditions Little Urban, n’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel pour les découvrir.