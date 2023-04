Cordélia et ses amis ont désormais deux Reliques en leur possession. Pour obtenir la troisième, ils doivent se rendre sur un nouveau continent : la Potaméa. Après un voyage en bateau, ils doivent affronter de nouveaux dangers avant d’arriver au tournoi dont la récompense semble être un artefact très convoité. Malheureusement, lorsqu’ils arrivent sur place, les inscriptions sont closes. Joffrey Lebourg revient avec un nouveau tome riche en rebondissements !

Les sept reliques tome 3 : le grand tournoi

Le groupe de jeunes héros navigue en direction de la Potaméa, le continent sur lequel ils devraient trouver la troisième Relique, celle de l’Eau. Ils sont à bord de la Perle Australe, dont le capitaine, Larissa Ginora, surnommée « la Mouette », est une femme réputée car elle est la seule a avoir su maîtriser les deux branches de la voie du Marin : celle de la Piraterie, et celle de l’Amirauté. En chemin, ils doivent faire une escale sur les îles Apricus. C’est l’occasion de se détendre, de boire un peu d’alcool et de manger des mets copieux. Car ils le savent tous, bientôt ils vont devoir affronter de nouveaux dangers, de nouveaux ennemis, et se battre sur une terre qu’ils ne connaissent pas bien.

L’Alkymia, un monde imaginé par Joffrey Lebourg

Les bases sont posées avec les premiers chapitres qui nous permettent de nous replonger dans l’univers si riche de Joffrey Lebourg. Cette petite escapade maritime nous met l’eau à la bouche, avec un combat naval contre des forbans, une capitaine de navire aux capacités exceptionnelles mais qui en paie le prix (dépendante de l’océan, elle ne peut pas poser le pied à terre sans en souffrir), et de nouvelles espèces de créatures comme les hommes-pingouins.

Une quête pour déjouer le retour d’Entropia

Une fois arrivés sur le continent, les héros peuvent se lancer dans leur mission : trouver les Veilleurs et la Relique qui leur permettra de déjouer le retour du prince-démon Entropia. Pour cela, Cordélia peut compter sur quelques alliés, même s’ils ne sont pas très nombreux car beaucoup se sont ralliés à la famille D’Iresec qui a mis une prime sur la tête de la jeune fille. Parmi les gens de confiance, la famille Bellâme-Stellus a toujours pu avoir confiance en Rodéric Albercrombie, un satyre, et son épouse, une naïade, qui ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour aider Cordélia et contrer les agissements des D’Iresec.

L’aventure continue…

De fil en aiguille, à force de recherches d’informations, le groupe de héros en devenir trouve où se situent les différents Veilleurs, et où est la Relique. Mais pour cela, ils devront d’une part gagner un tournoi en équipe, avec un partenaire dont ils ne connaissent rien et qui s’est imposé à eux ; d’autre part ils devront franchir une barrière magique qui n’a jamais été traversée et qui a pourtant été étudiée par toutes les professions possibles et imaginables. Et si ces deux tâches étaient intimement liées ? Si le fait d’en réussir une permettait d’accéder à l’autre ?

Un tome 3 à la hauteur de la saga

L’univers de Joffrey Lebourg fourmille de détails en tous genres, et c’est un régal. On prend notre temps à découvrir toutes les spécificités de son monde, avec les différentes espèces d’humanoïdes, d’anthropomorphes, et autres étrangetés qui nous fascinent. On se régale des situations politiques tortueuses entre les différentes familles qui agissent en faveur ou contre Cordélia et son équipe. Et on apprécie que les choses avancent bien : une Relique par tome. Les rebondissements sont très nombreux. Le côté marin qu’offre ce tome, et la présence d’un tournoi déchaîné, donnent un joli renouvellement à l’intrigue. Changement de décor qui se ressent dans notre lecture, nouveau compagnon auquel on adhère directement. C’est du tout bon pour cette suite !

Site de la saga : https://les-sept-reliques.fr/