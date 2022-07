Tête de pioche – Les bébêtes du Bayou

Les bébêtes du Bayou est le premier tome d’une nouvelle série jeunesse, des éditions Dargaud, Tête de pioche. Un album, paru en juin 2022, de Frédéric Brrémaud et Giovanni Rigano, qui présente une histoire complète, l’aventure d’une gamine, qui n’a peur de rien.

Dans les montagnes enneigées, un petit écureuil saute de la branche d’un arbre à un chalet. Il entre par la fenêtre restée ouverte. Un dessin indique, pour lui, qu’il y a des choses à grignoter. Le petit animal n’hésite pas et croque à pleines dents ! Lorsqu’il entend que quelqu’un approche, l’écureuil s’enfuit, laissant tomber un cadre, avec une photo. C’est une grand-mère qui entre dans la pièce, elle appelle Tête de pioche, pour lui indiquer que le petit déjeuner est prêt, qu’elle peut descendre. La vieille femme remarque le cadre photo tombé, elle la remet en place. Dessus, il y a une famille, la vieille femme, deux parents et deux jeunes filles. Puis, elle passe sa tête par la fenêtre, pensant que Tête de pioche est une coquine… Elle voit des traces de pas, dans la neige, et comprend que la petite fille est partie dans la forêt.

La bande dessinée présente une petite fille pleine d’énergie et de courage, qui vit seule, avec sa grand-mère, dans les montagnes. Elle sait communiquer avec les animaux, mais ne sait pas lire, alors, lorsqu’elle reçoit une lettre de sa grande sœur, c’est sa mamie qui lit. Elle apprend que Milady va se rendre dans le Bayou, pour une représentation de son spectacle. Pensant que cela n’est pas trop loin, la gamine part, laissant derrière elle sa mamie, pour traverser le pays et retrouver sa grande sœur adorée. Une aventure incroyable débute alors, pour cette enfant pleine d’énergie, qui n’a peur de rien et qui se fait aider par les animaux, avec qui elle parle. L’aventure ne va pas se dérouler sans accros, offrant ainsi un peu de suspense, d’action, de rebondissements, mais aussi de fabuleux moments d’entraide. La bande dessinée, un brin fantastique, est originale, présentant une aventure captivante, une héroïne forte et attachante, malgré sa petite taille et son petit âge. Une lecture positive, qui invite aussi à vivre ses propres rêves, à ne jamais se décourager, et à s’entraider. Le dessin captivant, beau, avec un trait fluide, vif et fin, offrant des belles planches à découvrir, un bel univers graphique doux et expressif.

