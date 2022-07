Nice : les rendez-vous de l’été du TNN

Le théâtre, c’est toute l’année à Nice ! Pendant l’été, le TNN continue à penser à son public et aux touristes de passage à Nice. En juillet et en août, sa directrice, Muriel Mayette-Holtz nous invite à plusieurs rendez-vous gratuits et en plein air : d’abord les contes d’apéro tous les soirs dans la coulée verte puis la comédie de Marivaux, L’épreuve, sur la colline du Château et en tournée dans les Alpes-Maritimes.

Jusqu’au 14 août, au kiosque du TNN dans la coulée verte, tous les jours à partir de 19H30, Muriel Mayette Holtz et son équipe donnent rendez-vous aux amoureux du théâtre, de la littérature, aux curieux tout simplements, aux petits comme aux grands pour les contes d’apéro. Pendant environ une heure, un artiste lit des extraits d’une œuvre d’un célèbre auteur. N’est-ce pas une bonne façon de démarrer la soirée ?

Ensuite, les Rendez-vous de l‘été se poursuivront avec une création estivale, mise en scène par Muriel Mayette-Holtz et avec les comédiens de la troupe du TNN, d’abord présentée en plein air, sur la colline du Château de Nice du 19 au 21 août 2022 à 20h30, puis en tournée estivale sur l’ensemble du territoire. Ce sera l’occasion de découvrir L’épreuve, une comédie en un acte de Marivaux. Comme l’affirme Muriel Mayette-Holtz, « nous profiterons du soleil et de la tombée de la nuit, comme si cette histoire d’amour solaire pouvait devenir dangereuse à l’heure des loups, du vin cuiseur de cerveaux et de l’arrivée des corbeaux.. »

• 24 AOÛT Saint-Étienne-de-Tinée

• 25 AOÛT Saint-Martin-Vésubie

• 26 AOÛT Tourrette-Levens

• 27 AOÛT Aspremont

• 28 AOÛT Beaulieu-sur-Mer

• 30 AOÛT Saint-André-de-la-Roche

• 31 AOÛT Saint-Laurent-du-Var

• 1ER SEPT. Cagnes-sur-Mer

• 2 SEPT. La Turbie

Pour assister à ce spectacle gratuit, il suffit de réserver à partir du 16 août 14h pour les représentations de la colline du château à Nice par téléphone (04 93 13 19 00) ou par mail (billetterie@theatredenice.org). Pour les autres communes, les réservations se feront directement auprès des communes concernées par la tournée.

Pour plus de renseignements : www.tnn.fr