Façons légitimes de gagner de l’argent avec Ethereum

Ethereum est la deuxième crypto-monnaie la plus populaire, et elle est là pour perdurer. Par conséquent, de nombreux adeptes précoces cherchent des moyens de gagner de l’argent avec cet actif numérique. Certains ont tiré parti de cet actif numérique décentralisé et sont devenus millionnaires et milliardaires. Ses contrats intelligents permettent à la blockchain d’être une technologie perturbatrice dans de nombreux secteurs. En outre, les experts prévoient que les prix de cette monnaie numérique vont augmenter à mesure que son adoption et son utilisation se développent. Voici des moyens légitimes de gagner de l’argent avec visite chez: bitcodeprime.top.

Minage

Toute personne férue de technologie peut envisager de commencer à exploiter cet actif électronique. Vous vous lancez dans le minage d’Ethereum si vous pensez que la valeur de cet actif numérique va continuer à augmenter au cours des deux prochaines années. C’est essentiel car, en fonction de l’équipement de minage que vous achetez et du coût de l’électricité dans votre région, il peut vous falloir jusqu’à 6 mois pour rembourser votre investissement initial. Pour cela, le prix de cet actif numérique doit rester à son prix actuel. S’il augmente, le délai sera plus court.

Prêts

Le prêt Ethereum est devenu populaire, notamment avec l’essor des Dapps d’Ethereum. Ces applications décentralisées permettent aux utilisateurs d’obtenir des prêts par le biais de contrats intelligents. En outre, les prêts Ethereum sont populaires sur les marchés baissiers. C’est possible parce que les investisseurs préfèrent ne pas réduire leurs pertes après une baisse de 30 à 90%, alors pour continuer, ils demandent un prêt qui est censé être payé une fois que les prix se redressent.

Ils créent une opportunité pour tous ceux qui cherchent à gagner de l’argent avec Ethereum car il est simple de commencer à prêter cette monnaie numérique. Si vous souhaitez commencer à prêter cet actif virtuel pour gagner de l’argent, vous devrez transférer le montant que vous souhaitez prêter sur votre compte, et vous pourrez commencer.

Trader

Le trading de cet actif numérique consiste à l’acheter à bas prix et à le revendre plus tard à un prix plus élevé. Vous pouvez trader l’Ethereum sur les plateformes de trading du monde entier, y compris sur Bitcoin Era. Vous pouvez peut-être vous renseigner sur ce trading de crypto-monnaies avant de l’utiliser

Il vous suffit d’ouvrir un compte sur un trading et d’approvisionner votre compte avec de l’argent fiat ou des crypto-monnaies, et plus tard, de commencer à trader votre Ethereum pour faire des profits.

Collectionner

Certains préfèrent ne pas trader ou investir mais plutôt collecter cet actif virtuel et le conserver comme un actif qu’ils pourraient vendre à un prix beaucoup plus élevé à l’avenir.

Investir

L’investissement est une stratégie à long terme consistant à acheter et à conserver l’Ethereum pendant un certain temps. Bien qu’il soit très volatile à court terme, il présente un énorme potentiel de croissance à long terme. En outre, tout comme le Bitcoin, Ethereum s’est avéré être un actif stable avec une augmentation de prix à long terme, donc un investissement sûr.

Jalonnement

Le jalonnement consiste à valider les transactions en crypto-monnaies. Si vous êtes jalonné, vous possédez des pièces, mais vous ne les dépensez pas. Au lieu de cela, vous bloquez la monnaie numérique dans un portefeuille Ethereum. Le réseau Proof of stake utilise alors vos pièces pour valider les transactions, et plus tard, vous recevrez des récompenses. Ainsi, le réseau peut maintenir sa sécurité et vérifier les transactions. La récompense que vous recevrez est similaire aux intérêts qu’une banque paierait pour un solde créditeur.

L’algorithme de preuve d’enjeu utilise le nombre de pièces que vous vous engagez à mettre en jeu pour sélectionner les validateurs de transactions. Ce processus est plus économe en énergie que le minage et ne nécessite pas que vous possédiez du matériel coûteux.

Conclusion

Quiconque cherche des moyens légitimes de gagner de l’argent avec Ethereum dispose de nombreuses options. Vous n’aurez qu’à trouver ce qui fonctionne pour vous et comment vous êtes à l’aise en le considérant.