Jusqu’au 25 septembre, l’exposition “Le cheval roi du cirque” est à découvrir à Tourrette-Levens

Jusqu’au 25 septembre, le village perché de Tourrette-Levens,véritable musée à ciel ouvert, propose une exposition mettant en avant le rôle prépondérant que le cheval a eu dans l’histoire et la naissance du cirque moderne.Tourrette-Levens consacre depuis des années son exposition de l’été au thème du Cirque, en lien avec la collection unique du Dr Frère, ancien maire qui est le conseiller artistique du Festival International du Cirque de Monte-Carlo depuis sa création.

L’exposition permettra aux visiteurs de suivre l’évolution du cirque de sa naissance à aujourd’hui à travers les grandes familles qui ont mis le cheval à l’honneur. En plus des affiches, gravures et documents originaux, l’exposition sera agrémentée des costumes des plus célèbres écuyers et écuyères en particulier celui d’Alexis Gruss sénior. Il fut récompensé en 1975 d’un clown d’or remis par le prince Rainier III lui-même lors du festival international du cirque de Monte-Carlo.

A noter que tous les dimanches, les salles de l’exposition seront joyeusement animées par plusieurs spectacles gratuits. Cet été, de nombreux magiciens seront à l’honneur et viendront donner vie à cet espace transformé en piste aux étoiles le temps d’un après-midi… Voici le programme :

17 et 31 juillet – 14 août : Michel Kaplan

Cet intrigant magicien a ramené de ses voyages de nombreux secrets et vous propose de vous faire partager son univers magique et mystérieux. Grâce à la participation active des enfants, le spectacle devient interactif et ludique. Embarquement immédiat pour le monde merveilleux de l’illusion !

24 juillet – 7 et 21 août : Xavier Chatel

Xavier vous présente son spectacle «MAGIFIQUE». Un spectacle de magie interactif durant lequel les spectateurs, coachés par le magicien, sont présentés comme les nouvelles stars de demain ! Durant le show, il vous fera découvrir toutes les facettes et les émotions du monde de la magie.

28 août – 11 et 25 septembre : Jinie Brigina

Jinie Brigina est l’une des rares magiciennes à exercer son art, tant en France qu’à l’étranger. Vue à la télévision à plusieurs reprises et représentant la France aux championnats du monde de magie, cette magicienne aux multiples talents enchante petits et grands dans son spectacle abracadabrant.



4 et 18 septembre : M.Triton

Se préparant pour les championnats du monde à Québec fin juillet, il nous concocte également des nouveautés pour les représentations de cet été. Au programme, un spectacle époustouflant et innovant où l’artiste mêle avec brio magie visuelle et nouvelles technologies.

L’ exposition, gratuite, est ouverte tous les jours de 14 h à 19 h du 2 juillet au 25 septembre 2022 à l’Espace culturel de Tourrette-Levens. Tous les dimaches, à 16h et 17h : spectacles de magie.