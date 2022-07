“Pop & Psy” décode les troubles psychiques

Vous êtes intéressé·e par les troubles psychiques ? Vous n’êtes pourtant pas convaincu·e par ses représentations dans les médias ? Alors ce livre est pour vous. Pop & Psy de Jean-Victor Blanc s’appuie sur la pop culture pour déconstruire et redéfinir les troubles psychiques les plus connus.

Résumé

La représentation des troubles mentaux est généralement erronée et paradoxale. D’un côté, ils exercent une fascination, des tabloïds aux nombreuses œuvres mettant en scène des troubles psychiques ; de l’autre, ils font peur, et leurs approches artistiques, souvent terrifiantes, sont prises pour argent comptant. Fréquemment abordée, la maladie mentale reste pourtant mal comprise.

Se rase-t-on forcément la tête comme Britney Spears lorsqu’on est bipolaire ?

La schizophrénie ressemble-t-elle à un dédoublement de la personnalité façon Black Swan ?

Une série Netflix peut-elle déclencher des suicides ?

Si je prends des antidépresseurs, vais-je me retrouver dans Requiem for a Dream ?

Répondre à ces questions en mixant culture pop et psychiatrie, tel est le pari du Dr Jean-Victor Blanc dans ce livre à la fois sérieux, scientifique et divertissant. Ainsi souhaite-t-il rendre sa discipline, encore méconnue, accessible au grand public afin de diminuer la stigmatisation dont les personnes touchées par les troubles psychiques sont victimes.

Mon avis

Jean-Victor Blanc est psychiatre à l’hôpital Saint-Antoine à Paris. Il se consacre spécifiquement aux patients souffrant d’addictions et de troubles bipolaires. Passionné de pop culture, il a fait plusieurs conférences sur le thème de la culture pop et la psychiatrie. Son objectif est de changer la façon dont notre société perçoit la maladie mentale.

Dans son livre “Pop & Psy”, édité aux éditions Plon, l’auteur s’appuie sur la représentation des troubles psychiques dans les médias (films, séries, littérature) pour mieux les définir. Il cite notamment le DSM-5 (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux et des troubles psychiatriques) et déconstruit la vision populaire de ces troubles. Jean-Victor Blanc fait un rappel sur la (mauvaise) représentation des troubles mentaux dans la culture populaire puis donne un témoignage. Il raconte, pour chaque trouble, l’histoire d’un·e patient·e qu’il a suivi·e, pour nous permettre de mieux comprendre.

Son récit est drôle, clair et accessible, ce qui permet de comprendre rapidement ses propos. Par ailleurs, il fournit de nombreuses références, ce qui est agréable. Moi qui suis à la fois passionnée de pop culture et très intéressée par les troubles psychiques, j’ai totalement trouvé mon compte dans cet essai.