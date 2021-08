Texas Blood – Le premier tome

Texas Blood est un nouveau comics des éditions Delocurt, paru en juin 2021, qui débute avec ce premier tome, de Chris Condon et Jacob Phillips. Un néo-western bien mené, qui présente un polar sombre, une vengeance familiale, sur fond de violence, trafic de drogue et argent.

Tout semble ralentir pour le shérif qui va bientôt fêter ses 70 ans. Il essaie d’aller de l’avant, comme si le meilleur n’était pas encore derrière lui. Dans son lit, il pense, n’arrive pas à dormir et constate qu’il n’a pas changé. Il pensait que ce serait différent d’avoir 70 ans ! A ses côtés, sa femme le rassure, elle lui demande simplement de profiter de son anniversaire et de ne pas oublier de récupérer le plat à gratin chez Ruth. Sa journée débute bien, il se retrouve au bureau et appelle Ruth et laisse un message, pour pouvoir récupérer le fameux plat à gratin, dont Martha a besoin pour le soir même. Puis, un peu plus tard, il fait un tour dans la voiture de fonction, tout en discutant, via la radio, à sa femme, pour savoir qui est invité à son anniversaire. Lu l’appelle sur son portable, pour aller se rendre chez les Stone, car il y a un serpent à sonnette…

Sur le chemin, il s’arrête chez les Morris, pour récupérer le plat à gratin, mais dans la maison, le couple s’engueule et le plat est encore sale… Les éléments se mettent doucement en place, présentant un vieux shérif, hanté par quelques vieux souvenirs, un meurtre à résoudre et le frère du défunt qui revient après plusieurs années d’absence et ravive de mauvais souvenirs, avec un semblant de vengeance… La bande dessinée est découpée en plusieurs chapitres, l’intrigue est soignée pour apporter, petit à petit les éléments nécessaires, qui se mettent en place et dévoiler un polar sombre, une affaire familiale difficile, avec des souvenirs aussi beaux que douloureux et un esprit de vengeance qui prend rapidement le dessus, montrant la face sombre de l’être humain. Le dessin est dynamique, avec un trait précis, vif, un peu strict et un ensemble assez plaisant et efficace.

Texas Blood débute avec ce premier tome, paru aux éditions Delcourt, qui présente un comics bien maîtrisé, un polar sombre, dans la rudesse du Texas, où la mort d’un petit voyou va lever une tension au sein d’un comté, qui va voir pas mal de sang et de vengeance.