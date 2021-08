Le Gaulois – Le steak cru végétal avec du pois à déguster

La marque française Le Gaulois innove et surprend, avec le premier steak cru végétal à griller, fabriqué en France, avec du pois cultivé en France. Une nouveauté disponible depuis cet été dans les rayons, pour les végétariens, ou encore le flexitariens.

Le Gaulois, marque française depuis plus de trente ans, met en avant son savoir-faire et reste moderne, à l’écoute des consommateurs, avec de nouvelles gammes de produits, notamment le marché des plats végétariens. Le nouveau steak cru végétal avec du pois vient compléter cette gamme, régalant ainsi les français.

En effet, ce premier steak cru végétal avec du pois cultivé en France est à découvrir et à déguster, pour tous les curieux, les végétariens et les flexitariens. Il se présente dans un packaging simple, comme de véritables steaks, et par deux. L’aspect est celui d’un steak, il est ovale, strié et d’une belle couleur. Il semble appétissant, tendre et fondant. A l’ouverture, l’odeur n’est pas vraiment la même, forcément, il est fait de pois ! Cependant, le parfum n’est pas désagréable, il n’est pas non plus prononcé et fort, il reste faible et doux. A la cuisson, le produit à griller se cuit correctement et à cœur, pour pouvoir le déguster. C’est dans une poêle chaude, avec un peu de matière grasse, qu’il faudra faire cuire le steak de chaque côté, à feu vif, en le tournant régulièrement. La texture est agréable, le steak est tendre, il se coupe facilement. Le goût est surprenant, plaisant, mais bien évidemment pas celui d’un steak animal. Cela reste un plat principalement végétarien et flexitarien, pour proposer des alternatives et diversifier les menus, avec ce steak plein de protéines réhydratées de pois et fèves.

Le Gaulois, marque française de produits de volailles françaises, enrichit sa gamme végétale, pour s’ouvrir au marché végétarien, avec notamment un nouveau steak cru végétal à griller, fabriqué en France, avec du pois cultivé en France. Un surprenant et bon steak riche en protéines de pois et fèves, pour tous les végétariens, les flexitariens et autres curieux culinaires.

