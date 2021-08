Dino Park est un premier tome présenté par Les dinosaures en bande dessinée

Dino Park est un premier tome, inspiré et présenté par Les dinosaures en bande dessinée, des éditions Bamboo. Une bande dessinée d’Arnaud Plumeri et Bloz, parue en juin 2021, qui présente un parc animalier unique en son genre, comme pour la fameuse saga Jurassic Park.

Claire Shazam est journaliste, elle présente devant la caméra un lieu où les dinosaures sont revenus à la vie : le Dino Park. Le directeur, surnommé Captain Dino est présenté. Il prend alors la parole et invite tout le monde à visiter le parc, qui fera le bonheur des petits et des grands. D’ailleurs ses enfants, Héloïse et Arthur, passent derrière eux, chevauchant des dinosaures, qui coursent un stagiaire ! Laura, la vétérinaire met fait à la course rapidement, en se fâchant contre les enfants. En effet, cela fait déjà plusieurs fois que Laura explique qu’il ne faut pas jouer avec les Gallimimus. Au sol, le stagiaire n’en put plus, il aimerait aussi que l’on arrête de jouer avec lui ! Le directeur poursuit sa présentation, expliquant qu’il y a un enclos aux herbivores, un enclos pour les nombreux dinosaures carnivores et un autre enclos pour les dinosaures étranges…

Voici donc une nouvelle série pleine d’humour, mais aussi d’informations, autour des dinosaures, qui sont à découvrir. Au-delà de tout cela, c’est encore un rêve qui se réalise, avec cette envie de pouvoir voir de réels dinosaures, de s’en approcher et de mieux les découvrir. En effet, la bande dessinée s’inspire de la saga Jurassic Park, avec quelques clins d’œil sympathiques, pour présenter de manière différente, ces animaux disparus qui fascinent et interrogent toujours. Des personnages sont à découvrir et à suivre, dans ce grand parc fabuleux, où l’on ne s’ennuie jamais. Il y a le directeur et ses enfants, qui n’ont peur de rien, la vétérinaire et son stagiaire drôle et attachant, le responsable financier très près des sous… La bande dessinée se lit facilement et rapidement, entre fous rire, gags, références et informations. Six pages de dossier paléontologique viennent compléter l’album. Le dessin est rythmée, plaisant et expressif, avec un trait dynamique et fluide.

Dino Park est une nouvelle série, présenté par les Dinosaures en bande dessinée, des éditions Bamboo. Un album drôle et intéressant, qui s’inspire de la fabuleuse saga Jurassic Park pour présenter aussi un parc animalier d’un nouveau genre, s’enrichissant de six pages de dossier paléontologique.