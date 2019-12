The Walt Disney Company France – Des héros pour le Noël des enfants

Effectivement, les enfants sont toujours ravis de retrouver leurs héros préférés au pied du sapin de Noël, aussi The Walt Disney Company France, présente, en association avec plusieurs marques, des produits uniques, design, tendance, de mode, des jouets, et bien plus encore.

Il y a, bien évidemment, les jouets à retrouver pour les petits comme pour les grands, avec, la peluche bébé Simba, par Piou Piou qui marche et rugit, pour le plus grand plaisir des plus jeunes. Chez Lexibook, il y a la belle veilleuse Simba à retrouver, qui accompagnera le sommeil de bébé, pour le rassurer et passer une belle nuit.

Pour les enfants, un poil plus grands, Clementoni propose de jouer avec Mickey juché sur son hoverboard, le garage Vroom Planet et les héros de Cars sont à retrouver chez Smoby et VTech a imaginé un univers magique pour jouer avec Minnie ! L’héroïne Disney est aussi à découvrir chez IMC Toys, pour des promenades à bord de son cabriolet.

Pour les enfants encore un peu plus grands, il y a des jeux de société à découvrir, pour jouer en famille, des dominos, mémo, jeux de familles… Pour les loisirs créatifs, c’est Hachette jeunesse qui propose des cartes à gratter, à l’effigie des héros et héroïnes. Les enfants retrouveront aussi des jouets, avec les incroyables figurines Woody et Buzz, qui répondent aux questions des enfants et tombent par terre… De magnifiques poupées sont également à découvrir chez Hasbro, deux belles princesses, ou encore de nouvelles figurines Marvel. Chez Mattel, il y a la Cabane dans l’arbre, de 101 rue des Dalmatiens, qui invite les enfants à vivre de belles aventures, comme le circuit avec booster de Radiator Springs.

Des peluches, des bijoux, des livres, des carnets, des produits de soins, des décorations de Noël et bien d’autres choses encore sont à offrir et à poser au pied du sapin de Noël, pour retrouver les yeux émerveillés des enfants, heureux de retrouver leurs héros Disney préférés, en ce matin plein de magie…