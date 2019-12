Logiciel EaseUS Todo Backup Free 300 : Clonage et protection de vos données

Le logiciel EaseUS Todo Backup Free est un programme conçu spécialement pour le clonage, ou la protection, de vos données sur votre disque dur d’une manière très simple, au cas où vous auriez peur de perdre vos données et vous souhaitez faire une transition vers un autre disque dur, ou vous êtes sur le point de formater votre disque dur, mais vous hésitez car vous tenez à vos programmes déjà installés. Car, le plus grand avantage de EaseUS Todo Backup, c’est que vous pouvez cloner vos fichiers, vos programmes et même votre système d’exploitation Windows 10 sans avoir à réinstaller quoi que ça soit, et tout ça ne va prendre que juste quelques minutes.

On peut constater toutes sortes d’avantages, meilleur que le copier-coller traditionnel qui demande beaucoup de temps à consacrer. C’est déjà pas mal comme avantages, et le meilleur avantage c’est que le logiciel est gratuit et téléchargeable ici.