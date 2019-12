Amis, un album très simple de la collection Loulou & Cie

Amis est un album pour les tout-jeunes lecteurs, de 1 à 3 ans, de Grégoire Solotareff, paru aux éditions L’école des loisirs, dans la collection Loulou & Cie, en novembre 2019. Un livre pratiquement sans parole, coloré, sur l’amitié et les rencontres.

Un petit oiseau jaune est tout seul. Il avance tranquillement sur une grande surface rouge, déserte, très étendu. Il semble seul au monde. Au bout de cette terre rouge, il y a comme un précipice. L’oiseau jaune est au bord d’une falaise. Il s’assied et regarde des oiseaux volés, comme des mouettes. Il se demande si ce sont des amis. Mais il n’a aucune réponse en retour. Alors il s’en va, sans se retourner, sur cette grande étendue. Il est de nouveau seul au monde, jusqu’au moment où il rencontre un énorme éléphant. Le petit oiseau jaune est surpris et effrayé.

L’histoire, pratiquement sans parole, est surprenante et captivante. Les jeunes lecteurs suivent ce petit oiseau jaune, qui semble seul au monde, perdu sur une terre désertique, rouge et désolée. Il y trouve, malgré tout, des oiseaux, mais qui ne semblent pas intéresser par lui. Un peu plus loin, le petit oiseau jaune est surpris par un grand éléphant, il en a peur. Il demande, malgré tout, s’ils peuvent être amis, mais il n’a aucune réponse. Mais quand un éléphanteau lui fait une danse amusante, alors le petit oiseau jaune comprend qu’il a enfin trouvé un ami… Le scénario est très simple, pour les jeunes lecteurs, adapté, pour laisser libre l’imagination et l’interprétation de chacun. L’amitié et la rencontre, la différence et l’humour, sont présents dans cet album coloré, au dessin très simple, expressif et efficace.

Amis est un album plein de surprises, sans pratiquement aucune parole. Une histoire de solitude, de rencontre, de peur et d’amitié, toute simple et néanmoins efficace, qui va plaire aux jeunes lecteurs et aux parents.