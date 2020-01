The Witcher T2 : De chair et de flamme

Après vous avoir longuement parlé du roman « source » des aventures du plus étrange des héros « The Witcher », dans une autre chronique, on essaye aujourd’hui l’adaptation en Comics !!! Et quoi de plus « merveilleux », pour adapter la personnalisation incarné du mâle « héroïc-fantasy » et de sa toute puissante sorcellerie, que deux autrices pleine de talent !! Une rencontre audacieuce pour un titre respectueux de la légende à paraître le 17 Janvier 2020 aux Éditions Urban Comics !! (+12)

Le décor :

<< Si vous n’avez pas lu notre chronique sur le roman source >> Cliquez ICI<<

Geralt de Rivie, blessé lors de ses derniers exploits, se dirige vers Novigrad, afin de trouver un remède à son « écorchure ». Au marché du coin, il est bien mal reçu par quelques « villageois » dérangés par son statut. Heureusement, il évite les ennuis, grâce à l’arrivée d’une ancienne connaissance.

Un peu plus tard, dans une auberge, après quelques verres et de longues discussions sur les aventures de chacun, son sauveur lui propose une nouvelle mission. Il est engagé pour découvrir qui est la mystérieuse créature, qui a envoûté sa fille. En effet, celle-ci présente un comportement des plus étrange, et, à la nuit tombée, il semblerait qu’un inconnu s’infiltre dans ses appartements, mais personne jusqu’alors n’a pu le démasquer ! C’est une mission pour Geralt, qui pense déjà à un vampire ou à toute autre créature fantastique.

Le soir venu, il se cache dans les appartements de la jeune et belle femme … Quelle n’est pas sa surprise, lorsqu’il reconnait la voix … et surtout le chant de celui que tout le monde recherche : ce coquin de Jaskier !!!

Rapidement le « barde » lui indique son « stratagème » : une malle magique dont les runes s’éclairent à l’approche de Geralt et de son médaillon !!!

Il ne faut que deux secondes pour que la malle se mette à bouger. Jaskier et Geralt basculent à l’intérieur de celle-ci. Puis, s’envole vers Ophir, une contrée à des lieux de Novigrad …

Un nouveau mystère à percer pour le sorceleur …

Le point sur le Comics :

Alexandra Motyka décide d’exploiter les récits d’Andrzej Sapkowski, du côté de l’oeil du « gamer » !! En effet, dans le premier tome, on débutait l’histoire avec Geralt et la formation de Ciri pour devenir une « sorcelleuse ». Un clin d’oeil rapide à la fin du troisième opus du jeu vidéo. On reprend donc le récit après une dure «bataille » contre une strige dans ce second tome intitulé : « De chair et de flamme ». Le personnage principal, ne manque, dans les dialogues, ni d’humour cinglant, ni de froideur !!! Le scénario reste fluide mais cependant elliptique : on passe rapidement d’un chapitre à un autre.

Grâce aux fabuleuses illustrations « pleine pages » de Marianna Strychowska, le graphisme rend toute sa dynamique au comics. Celles-ci oscillent entre légèreté et noirceur !!! Les protagonistes sont de purs produits fantasy : les hommes rustres, musclés, les femmes aux courbes arrondies juste là où il faut et les monstres monumentaux !!! On adore le passage d’un chapitre à un autre, mettant en scène un des personnages clés de l’histoire !

Ce deuxième tome de The Witcher aux Éditions Urban Comics nous donne une plongée agréable dans un monde héroïc fantasy de toute beauté !

La conclusion :

Après la lecture du roman « source », puis le game play du jeu vidéo (N°3), on peut dire que ce comics est une sorte de pont entre les deux !!! Le récit, ainsi que les personnages sont plus « lisses » que l’histoire initiale afin de livrer un Comics adapté à un plus large panel de « fans »! The Witcher aux Éditions Urban Comics dresse donc un portrait pointu et plus « attachant » du personnage de cette série d’anthologie et de l’univers de Sapkowski, permettant ainsi une ouverture pour un grand nombre de lecteurs !!!!