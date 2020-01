Mon cahier Montessori des opérations est un nouveau cahier sensoriel et concret, paru aux éditions Nathan, en septembre 2019, qui vient proposer aux enfants de découvrir les grands nombres et de poser les premières opérations.

Après une petite note à l’attention des parents, afin d’accompagner correctement les enfants dans l’apprentissage de la numération, le cahier présente le matériel suggéré qui est à retrouver, notamment à la fin de l’ouvrage. Une leçon en trois temps est proposée, après la découverte du matériel et sa mise en place. Ainsi les enfants vont effectuer une série d’actions, avec les éléments suggérés, pour nommer les unités et les dizaines, pour ensuite comprendre ce qui compose une centaine et les découvrir. Enfin les mille sont aussi de la partie, pour aller toujours plus loin. Les enfants apprennent à nommer, reconnaitre, avec des perles, puis des cartes, pour évoluer, petit à petit.

Pour apprendre à manipuler correctement le matériel et progresser, des activités et exercices sont à faire, à compléter, avec l’aide d’autocollants également. Les perles et les cartes sont à retrouver, pour les colorier, les différencier, les compter et les reconnaître. Le cahier propose donc aux enfants qui savent déjà compter jusqu’à dix, de découvrir les grands nombres et les opérations, avec l’aide du matériel à manipuler, mais surtout avec des activités plaisantes et enrichissantes. L’univers est ludique et intéressant, captivant, pour les enfants, qui vont progresser et apprendre petit à petit, à compter avec les grands nombres, pour en venir, par la suite, aux additions, soustractions, multiplications et divisions. Des coloriages, des autocollants et d’autres activités, permettent une approche simple et efficace, pour découvrir les grands nombres, mieux les connaître, les reconnaître, pour ensuite faire des opérations.

Mon cahier Montessori des opérations est un ouvrage ludique, qui propose du matériel et des activités, pour proposer aux enfants, de 4 à 7 ans, de découvrir les grands nombres et apprendre à compter, tout en s’amusant, selon le rythme de chacun.