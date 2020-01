Marie des Poules, gouvernante chez George Sand au Théâtre du Petit Montparnasse

Après avoir vu ma pièce « Mademoiselle Molière », Béatrice Agenin m’a contacté et souhaitait que je me penche sur son Berry natal et sa gloire régionale, George Sand.

J’avais déjà écrit sur elle avec « Prosper et George » et je me suis replongé dans ma documentation. Peu d’histoires s’inventent. Elles sont souvent en germe, au coin d’un livre, d’une anecdote, elles n’attendent qu’un auteur qui les pétrisse à son gré, en fasse une pâte littéraire, théâtrale ou cinématographique. Je suis tombé sur l’histoire de cette fillette que George Sand prit sous son aile : Marie Caillaud, surnommée Marie des poules, car elle fut tout d’abord chargée du poulailler.

Engagée à onze ans, cette petite analphabète, simple fille de tisserand, montra très vite une intelligence et du goût pour le théâtre. La romancière féministe se chargea de lui apprendre à lire et à écrire et lui fit rencontrer d’autres auteurs et des peintres célèbres : Alexandre Dumas fils, Delacroix, Nadar et d’autres… Marie des poules, en accédant à la culture, se libère du carcan de la femme soumise.

Combien un tel personnage nous parle encore aujourd’hui où tant de femmes sont empêchées de s’épanouir en étant étouffées par l’ignorance ! Voilà l’histoire officielle mais… Mais il y en eut une autre, cachée, plus émouvante, que cette pièce vous invite à découvrir.

En dire davantage serait en déflorer le sujet, chaque être ayant sa part de mystère…