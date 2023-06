Timoté va au centre de loisirs – Ed. Gründ

La collection Timoté, des éditions Gründ, se poursuit avec ce nouveau titre Timoté va au centre de loisirs, paru en juin 2023. Un album d’Emmanuelle Massonnaud et Mélanie Combes, qui présente une histoire pour appréhender doucement le centre de loisirs.

Cet été, Timoté ne peut pas aller tout de suite en vacances chez Papi et Mamie. Ses grands-parents sont partis faire un grand voyage. Maman lui explique que ce n’est pas grave, car elle a inscrit son petit lapin au centre de loisirs. Elle pense qu’il va bien s’y amuser. Timoté demande si c’est là où vont Lila, Antoine, Gabrielle et Maxou. Maman affirme que c’est bien au centre de loisirs, qu’il y a ses amis et plein d’autres enfants. Le lendemain matin, le temps est superbe et le petit lapin semble impatient de découvrir tout ce qu’on fait au centre. L’animatrice se présente, tout comme ses deux collègues, mais Timoté n’a pas le temps de lui répondre. En effet, Maxou prend son copain par la main pour lui présenter Frisbie.

Le récit est très doux et décrit parfaitement le déroulement d’une journée type, au centre de loisirs. Les sentiments et la découverte s’entremêlent parfaitement dans cette petite histoire, qui va rassurer les jeunes lecteurs. En effet, Timoté se rend, pour la première fois, au centre de loisirs. Il y retrouve des copains, mais va s’en faire de nouveaux. De plus, il fait plein d’activités, il y a tout, pour ne pas s’ennuyer ! Le texte est toujours aussi plaisant et bien adapté, immergeant facilement les enfants dans cette aventure du quotidien et pleine de découvertes. A chaque double page, une grande illustration accompagne le texte, pour mieux discerner le récit. Le dessin reste rond, doux, coloré et très expressif. Le livre se complète avec un QR code à scanner, pour écouter l’histoire et quelques jeux, à retrouver à la fin.

Timoté va au centre de loisirs est un nouvel album du petit héros, des éditions Gründ. Une lecture plaisante et adaptée qui permet d’appréhender en douceur le centre de loisirs, pour tous les enfants qui doivent y aller pendant les grandes vacances d’été.

