Lateef – Afghan chez les Cohen est un roman graphique, de Sara Emilie Simone et Rachel Lev, paru en mai 2023, aux éditions Marabulles. Une bande dessinée, inspirée d’une histoire vraie, qui revient sur le périple d’un adolescent afghan, hébergé par une famille juive à Paris.

Au jardin de Pali-Kao, à Paris, se trouve un point de rendez-vous de l’association Les Midis du Mie. Sur un rocher, un jeune homme semble perdu dans ses pensées. Il en sort grâce à une femme qui l’appelle. Lateef sort de ses pensées et rejoint la femme. Elle lui explique qu’est n’est pas garée loin… Il faut juste qu’elle fasse quelques courses, avant de rentrer à la maison. Au supermarché, Lateef est perdu dans le rayonnage de céréales. Pascale lui propose de prendre ce qui lui plaît. Mais parmi ce trop grand choix, Lateef se perd, il semble submergé. Ils arrivent bientôt à l’appartement des Cohen. Pascale rentre dans un parking souterrain. En voyant le grand parking et toutes les voitures, Lateef pense que c’est grand chez les Cohen. Pascale sourit, et explique qu’il s’agit d’un simple parking. Ils montent les escaliers, avec les courses, et arrivent à l’appartement.

Le récit est touchant, plutôt bien découpé, présentant l’histoire vraie, le périple de Lateef, jeune afghan. Arrivé à Paris, l’adolescent trouve refuge auprès de la famille Cohen qui l’héberge et va l’accompagner sur le chemin de l’intégration. Mais le jeune homme reste traumatisé, ses nuits sont pleines de cauchemars, de souvenirs douloureux. Ainsi, avec des flashbacks, la bande dessinée revient sur l’odyssée périlleuse de Lateef. Un long voyage, pour fuir son pays, et une traversée traumatisante, pour cet adolescent afghan, qui tente de rejoindre Londres, au péril de sa vie… Le récit fait s’entrechoquer ces deux réalités, avec la vie parisienne et la bonté de la famille d’accueil et les souvenirs douloureux de l’exil, les coups bas, les méchancetés, la pauvreté… L’album reste intéressant et très touchant, permettant d’ouvrir les yeux sur une réalité. Le dessin est, quant à lui, rond, assez doux, venant adoucir, quelque peu ce terrible voyage.

Lateef – Afghan chez les Cohen est un roman graphique inspiré d’une histoire vraie, des éditions Marabulles. Un album touchant, qui revient sur le périple d’un adolescent afghan, une traversée traumatisante, et un hébergement par une famille juive à Paris.

