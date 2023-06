Mon premier imagier – Les animaux – Ed. Usborne

Mon premier imagier est une nouvelle collection, des éditions Usborne, qui se poursuit avec ce nouveau titre, Les animaux, paru en juin 2023. Un livre cartonné, aux coins arrondis, qui propose aux tout-jeunes lecteurs, de découvrir un univers coloré et d’enrichir leur vocabulaire, tout en développant le langage.

Sur la première page, neuf animaux sont présentés. Ils se présentent dessinés et trouvent, en-dessous, leur nom. Ainsi, les enfants découvrent, entre autres, le hibou, le pivert, l’ours, le cerf, le hérisson, l’écureuil… Des animaux à retrouver en face, sur la deuxième page, qui présente une scène. C’est dans la forêt que les enfants vont pouvoir retrouver les animaux listés sur la première page, pour les reconnaitre et les nommer. La deuxième double page présente quelques petites bêtes comme les fourmis, la coccinelle, l’araignée, le ver de terre, l’escargot… Là encore neuf animaux sont listés d’un côté, et à retrouver dans une scène, de l’autre.

L’imagier est charmant et coloré, il présente à chaque double page, un nouveau thème autour des animaux. Ainsi, au début, les enfants découvrent les animaux de la forêt, puis, les petites bêtes, les animaux marins, les animaux de la ferme et ceux de la jungle. Les doubles pages présentent, d’un côté un réel imagier, avec de simples illustrations auxquelles s’accole un mot. De l’autre côté, une grande illustration, présente l’habitat des animaux en question, et les met en scène. Les jeunes lecteurs associent donc facilement une image à un mot, pour développer le langage et enrichir le vocabulaire. Puis, sur la grande illustration, ils s’amusent à retrouver les animaux qu’ils reconnaissent, comme un cherche et trouve. Le dessin est naïf, simple, plaisant et coloré.

Les animaux est un nouveau titre de la nouvelle collection Mon premier imagier, des éditions Usborne. Un imagier carré et cartonné, dans lequel les enfants vont découvrir des animaux de toutes sortes, développer leur langage et enrichir leur vocabulaire.

