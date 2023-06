“Smash”:  les hits single des Pet Shop Boys réunis dans un coffret collector !

Quatre décennies que les Pet Shop Boys impriment leur marque dans l’univers de la pop dance music. En amont de leur Olympia le 16 mai, le label Warner réédite dans un beau coffret les singles mythique du duo britannique.





Faut il encore présenté les pet Shop Boys, groupe culte des 80’s et 90’s, l’un des plus appréciés et des plus influents de l’histoire de la pop ? Avec une quantité impressionnante de tubes planétaires, leur popularité a connu des pics imprévisibles dans différents pays, à différents moments de leur carrière. Et ce succès, Neil Tennant (chant) et Chris Lowe (claviers) le doivent à une combinaison de plusieurs facteurs. Depuis leur premier single « West End Girls » (1984) les deux compères n’ont cessé de sortir des albums innovants (19 au total !), toujours plus surprenants, mêlant dance, pop, house, synth Popet electro disco. Ensuite, il y a le formidable timbre de Neil Tennant. Sa voix passe des graves aux aiguës avec une facilité déconcertante. En véritable chef d’orchestre derrière ses synthés, Chris Lowe délivre lui des mélodies catchy sur des arrangements excentriques complexes. Gays discrets, ils doivent leur longévité à leur goût pour la modernité, à la recherche perpétuelle d’un certain son, épaulés par les meilleurs dj’s et remixers ainsi qu’à des textes drôles ou graves, traitant des thèmes aussi divers que l’enterrement d’un ami mort du sida « Your Funny Uncle » ou la vie palletée des rocks stars « How can you expect to be taken seriously ».

Le duo se forme à Londres en août 1981, lorsque le chanteur Neil Tennant (ex rédacteur en chef de Marvel Comics et rédacteur pour Smash Hits rencontre le pianiste Chris Lowe alors étudiant en architecture. Se découvrant une passion commune pour la dance music et les synthétiseurs, ils décident de composer ensemble. Baptisés Pet Shop Boys en clin d’œil à des amis qui travaillent dans une animalerie, la carrière du duo démarre avec un premier single “West End Girls” (1984). Si le titre connaît un certain succès aux Etats-Unis, il ne fonctionne pas du tout en Europe tout comme le second single ” One More Chance “. En signant chez EMI, ils sortent “Opportunities (Let’s Make Lots of Money) qui sera lui aussi un échec. L’avenir du duo s’assombrit mais Tennant et Lowe ne baissent pas le bras et s’associent avec le producteur américain Stephen Hague qui remixe “West End Girls ». Le titre cartonne cette fois à l’international. Le succès est tel qu’il propulsera « Please » leur premier album (1986) dans le Top Ten. Du coup “Opportunities (Let’s Make Lots of Money) est réédité, et devient à son tour un énorme succès au Royaume Uni. Les deux compères reviennent avec le superbe « Actually, » (1987) qui contient deux tubes “It’s a Sin” et “What Have I Done to Deserve This ?» en duo avec Dusty Springfield. La même année, sort “Always on My Mind”, une belle reprise du standard d’Elvis Presley qui sera numéro 1 dans plusieurs pays. Au fil des années suivantes, Neil Tennant et Chris Lowe s’imposeront comme des artistes à hit single comme des artistes capables de créer un univers singulier avec des albums fins, plein d’émotions comme « Introspective » (1988) et « Behaviour » (1990). En perpétuelle ré-évolution artistique, les Pet Shop Boys incorporeront de la musique latine « Bilingual » (1996) composeront pour le théâtre et le ballet devenant au fil du temps des acteurs incontournables de la pop electro internationale toujours capables de sortir des albums intéressants après plus de 40 ans d’existance, comme en témoignent les 55 singles réunis ici.

Les titres remixés en 2023 commencent avec « West End Girls » (1984) et se terminent par « I Don’t Wanna » (2020). Le coffret comprend la plupart des singles même si on note quelques omissions comme”How Can You Expect To Be Taken Seriously?” ou “Burning The Heather” sorti sur « Hotspot » (2020) qui avait été publié en vinyle au Royaume Uni. « Smash » est disponible en coffret 3CD + 2xblu-ray, en coffret vinyle 6LP. Dans le coffret CD, les vidéos 1985-2020 sur blu-ray pour la première fois. Le second blu-ray contient des vidéos bonus, soit 66 vidéos au total. De quoi danser tout l’été !

Jean-Christophe Mary

“Smash The Singles 1985-2020”

Coffret 3CD +2XBlu-ray

CD 1

West End Girls (2023 Remaster)

Love Comes Quickly (2023 Remaster)

Opportunities (Let’s Make Lots of Money) [2023 Remaster]

Suburbia (2023 Remaster)

It’s a Sin (2023 Remaster)

What Have I Done to Deserve This? (2023 Remaster)

Rent (2023 Remaster)

Always on My Mind (2023 Remaster)

Heart (2023 Remaster)

Domino Dancing (2023 Remaster)

Left to My Own Devices (2023 Remaster)

It’s Alright (2023 Remaster)

So Hard (2023 Remaster)

Being Boring (2023 Remaster)

Where the Streets Have No Name / I Can’t Take My Eyes off You (Medley) [2023 Remaster]

Jealousy (2023 Remaster)

DJ Culture (2023 Remaster)

Was It Worth It? (7″ Version) [2023 Remaster]

CD 2

Can You Forgive Her? (2023 Remaster)

Go West (2023 Remaster)

I Wouldn’t Normally Do This Kind of Thing (7″ Version) [2023 Remaster]

Liberation (2023 Remaster)

Yesterday, When I Was Mad (Single Version) [2023 Remaster]

Paninaro ’95 (2023 Remaster)

Before (2023 Remaster)

Se a Vida É (That’s the Way Life Is) [2023 Remaster]

Single – Bilingual (2023 Remaster)

A Red Letter Day (2023 Remaster)

Somewhere (2023 Remaster)

I Don’t Know What You Want but I Can’t Give It Any More (2023 Remaster)

New York City Boy (US Radio Edit) [2023 Remaster]

You Only Tell Me You Love Me When You’re Drunk (2023 Remaster)

Home and Dry (2023 Remaster)

I Get Along (Radio Edit) [2023 Remaster]

Miracles (Radio Edit) [2023 Remaster]

Flamboyant (7″ Mix) [2023 Remaster]

CD 3

I’m with Stupid (2023 Remaster)

Minimal (Radio Edit) [2023 Remaster]

Numb (Single Edit) [2023 Remaster]

Love etc. (2023 Remaster)

Did You See Me Coming? (2023 Remaster)

It Doesn’t Often Snow at Christmas (New Version) [2023 Remaster]

Together (Ultimate Mix) [2023 Remaster]

Winner (2023 Remaster)

Leaving (2023 Remaster)

Memory of the Future (New Single Mix) [2023 Remaster]

Vocal (Radio Edit) [2023 Remaster]

Love Is a Bourgeois Construct (Nighttime Radio Edit) [2023 Remaster]

Thursday (feat. Example) [Radio Edit] [2023 Remaster]

The Pop Kids (Radio Edit) [2023 Remaster]

Twenty-Something (Radio Edit) [2023 Remaster]

Say It To Me (New Radio Mix) [2023 Remaster]

Dreamland (feat. Years & Years) [2023 Remaster]

Monkey Business (Radio Edit) [2023 Remaster]

I Don’t Wanna (Radio Edit) [2023 Remaster]

Blu-ray 1: The complete videos: 1985-2020

1West End girls

Love comes quickly

Opportunities (Let’s make lots of money) (Version 2)

Suburbia

It’s a sin

What have I done to deserve this?

Rent

Always on my mind

Heart

Domino dancing

Left to my own devices

It’s alright

So hard

Being boring

Where the streets have no name/I can’t take my eyes off you

Jealousy

DJ Culture

Was it worth it? (7” Version)

Can you forgive her?

Go West

I wouldn’t normally do this kind of thing

Liberation

Yesterday, when I was mad

Paninaro ’95

Before

Se a vida è (that’s the way life is)

Single bilingual

A red letter day

Somewhere

I don’t know what you want but I can’t give it any more

New York City boy

You only tell me you love me when you’re drunk

Home and dry

I get along/E-mail

Miracles (Radio Edit)

Flamboyant (7” Mix)

I’m with Stupid

Minimal (Radio Edit)

Numb

Love etc.

Did you see me coming?

It doesn’t often snow at Christmas (Live at the O2 Arena, 2009)

Together

Winner

Leaving

Memory of the future (Official Lyric Video)

Vocal (Radio Edit)

Thursday (feat. Example) (Radio Edit)

The Pop Kids (Official Lyric Video)

Twenty-something

Dreamland (feat. Years & Years) (Official Lyric Video)

Monkey business

I don’t wanna (Animated Lyric Video)

Blu-ray 2: The extras

Opportunities (Let’s make lots of money) (Original Version)

Paninaro (1986 Video)

Domino dancing (Extended Version)

So hard (Extended Version)

How can you expect to be taken seriously?

Go West (Extended Version)

London

Integral

All over the world (Live at the O2 Arena, 2009)

Invisible

Axis

On social media (Official Lyric Video)

Burning the heather (Official Lyric Video)