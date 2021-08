Toxic Planet Intégrale : Une histoire de pollution aux Éditions Paquet

Le 29 Juillet, nous avons fêté un bien triste anniversaire : celui du jour du dépassement. Ça veut dire qu’on a déjà consommé une partie des ressources, que nous aurions dû consommer dans l’année !

Alors si tu ne comprends pas bien ce qui nous attend pour les années à venir, je te conseille de lire cette intégrale de Toxic Planet aux Éditions Paquet à paraître le 11 Août.

Un condensé cynique de ce que pourra être notre vie « masquée » dans les années à venir. Mais, vu d’un œil encore amusé, et dénonciateur !

Le décor :

Un monde futur, dont l’air est devenu irrespirable, obligeant les gens à vivre avec leurs masques à gaz …

Les lobbies ont gagné la partie depuis des années, et les usines aux vapeurs toxiques envahissent le paysage. Dans cet environnement « tchernobilesque », le lecteur suit la vie d’un couple de jeunes gens qui n’ont pas connu la « vraie » vie sans masques. Leur histoire se concentre dans un huit-clos, entre l’appartement et l’usine, où le personnage principal bosse ! Assaisonnée de moments « blonde », car, ces personnages vivent tellement à leur façon depuis des années, que tout autre mode de vie leur semble impossible !

Aussi, lorsqu’ils retrouvent, presque par inadvertance, la grand mère perdue depuis une éternité au milieu de la fumée envahissante, ils ont de la chance qu’elle soit encore vivante !! Et lorsqu’ils écoutent son histoire, ils pensent qu’elle est complètement sénile :

Comment les arbres pouvaient envahir l’espace avant ??? Comment pouvait-on vivre sans masques ?? Tout leur semble être un tissu de divagations de vioques ! Ils sont tellement habitués à tout, qu’ils ne voyent même plus le problème environnant !!!

Le point sur la BD :

L’intégrale de Toxic Planet aux Éditions Paquet, est une critique acerbe de la société actuelle ! Les sketchs ne sont pas vraiment « séparés », ils font partie d’une histoire complète où l’on suit deux personnages « habitués » à vivre dans un environnement hyper-pollué ! L’auteur, David Ratte, nous amuse avec son humour cinglant, et ses personnages qui ont probablement subi une régression synaptique, à force de respirer l’air vicié !!!

Chacun s’est habitué à la situation, jusqu’à ne plus se rappeler du visage de l’autre. À confondre ses amis/es proches, sous ces masques obligatoires, rendant le récit complètement loufoque ! Et ça peut même aller plus loin, lorsqu’on condamne les « écolos » qui critiquent ce nouveau système !!

Les graphismes sont simples, sombres, et embués à souhait pour parfaire l’ambiance.

La conclusion :

Toxic Planet Integrale, c’est avant tout une prise de conscience pour ceux qui n’arrivent pas à se projeter dans le futur ! Après avoir pratiqué le masque en tissu pendant plus d’un an, le lecteur pourra mieux comprendre la vie du protagoniste principal. Forcé de porter son masque à gaz 24H/24, même pour aller à la piscine. Partager sa vie avec une personne dont on n’a pas vu le visage depuis des années, c’est difficile ! Imaginer que l’air était respirable encore plus. Une critique humoristique de notre future société de « dumbs ». Prêts à tout accepter pour continuer à avoir son petit confort personnel si difficile à lâcher, pour des concessions à faire et sauver la planète ! A faire lire à tous, dès le collège, pour une sensibilisation massive grâce aux Éditions Paquet !