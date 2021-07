Space Bastards : Le service postal qui déchire – Les Humanoïdes Associés 

Partagez





David S.Proton a beau avoir travaillé depuis des années pour sa boîte, son remerciement, c’est la porte !!! Le voilà décidé à trouver un job rapido-presto afin de ne pas se retrouver à la rue ! Il décide de se faire embaucher dans un service postal intergalactique bien particulier : les Space Bastards !

Pourquoi un tel nom ? Parce que pour livrer un colis à son destinataire, tous les coups sont permis entre coursiers : plus tu prends de risque pour le piquer à ton voisin, plus tu es payé !!!

Un one-shot sci-fi bien couillu que tu pourras retrouver chez Les Humanoïdes Associés le 25 Août 21. Par le co-créateur de The Boys et Happy !!! +16 (violence/langage grossier)

Le décor :

Un casino …. Un mec court au milieu des tables et demande à tous de se barrer rapidement. Trop tard, une explosion se produit rasant presque entièrement l’immeuble !

Onze mois plus tôt … Les couloirs du service postal intergalactique. Un homme vient récupérer un paquet au guichet. A peine sorti du bâtiment, lui et sa space-car sont littéralement pulvérisés. Le « colis » atterrit aux pieds d’un mercenaire aussi large que haut !!! Il remonte rapidement dans son vaisseau, et doit semer une horde de poursuivants qui le suivent jusque dans l’espace ! Mais, avec beaucoup d’assurance, et différentes attaques subies, il parvient à clôturer sa « besogne ». Devant une secrétaire médusée, il tend le « précieux » encore recouvert de sang, et on entend une voix électronique acquiescer : « Colis transféré » !

Un peu plus loin dans un bureau de Powers Industries … David S.Proton, petit comptable, se fait gentiment remettre sa lettre de licenciement. Dans ce monde où le chômage est partout, difficile de trouver un autre boulot. Aussi, chacun des proches qu’il appelle, s’inquiètent pour son avenir proche, car, dans un mois, il ne pourra plus payer son loyer. Et qui plus est, l’annonce de la fermeture de sa banque fait tomber « le couperet » qui était au-dessus de sa tête !

Mais, en tendant l’oreille, il entend une annonce qui retient toute son attention : « Survis une semaine et tu recevras une prime de 30 000 crédits » ! Une aubaine ! Enfin, c’est ce qu’il croît !!!

Le point sur le comics :

Joe Aubrey, Eric Peterson ont une imagination débordante concernant les scénarios sci-fi trashs et dynamiques ! Si vous connaissez The Boys et Happy, vous avez déjà eu un avant goût de leur humour. Et c’est pour cela qu’on les aime !

Ici, Space Bastards propose un contexte spatial social futuriste, où les ethnies s’octroient des planètes. Le prix : de bonnes idées de commerces pas très réglos, du soudoiement, et une concurrence acharnée entre grosses boîtes pour avoir l’exclu commerciale. Le tout sur une trame de ségrégation des nations indiennes !

Aussi, le récit se déroule par chapitre : de la création du « SPI » au destin du protagoniste principal ! Petit et chétif comptable, qui doit « composer « avec sa perte de boulot, sa famille de trou-duc qui se fout complètement de sa petite personne, et son nouveau job, dans lequel il a du mal à tenir la route. Ce boulot va être décisif pour son existence !

Les illustrations de Daryl Robertson sont parfaites : très eighties, des tronches de gros méchants texans, et de l’indien … (ça fait un peu YMCA!!) c’est plein de punch, ça sent la transpiration et les hormones à plein nez avec des propos irrévérencieux (et encore là, c’est joliment dit !!) !!! De la bombasse chez Les Humanoïdes Associés !!

La conclusion :

Une course effrénée et/ou mortelle pour un transport intergalactique sûr ?! Une mission pour les Space Bastards aux Humanoïdes Associés ! Un véritable hommage aux films sci-fi des années 70/80, avec une composition contemporaine où les corporations dominent et se disputent l’exclusivité financière ! C’est instinctif par sa violence et sa brutalité. Mais assez intellectuel par ses sujets technologiques, politiques et économiques !!!!! Un excellent moment passé dans l’espace !!!