Brio – Un petit monde de bois, pour les tout-petits

Brio est une marque née en Suède, qui propose depuis plus de 135 ans des jouets en bois pour les enfants. Le catalogue ne cesse de s’agrandir et les petits, comme les plus grands, vont pouvoir découvrir quelques nouveautés, notamment, l’ours à pousser, pour les bébés à partir de 12 mois.

Brio est une marque suédoise, qui a été reprise par le grand groupe Ravensburger, qui propose toujours des jouets en bois robustes, de qualité et beaux. Ainsi, pour cette année, la marque propose quelques nouveautés, pour compléter des univers déjà existants comme Smart Tech Sound, ou World, pour découvrir de nouveaux jeux, comme le Flip cible, une voiture de course ou un ours à pousser.

Pour changer des habitudes et faire découvrir autre chose aux tout-petits, Brio présente l’ours à pousser, et non pas un nouveau jouet à tirer. Pour les enfants à partir de 12 mois, le jouet se prend facilement. Il est beau, aux formes rondes et agréables, qui permettent de bien tenir le jouet en bois. La mine de l’ours est adorable, avec des oreilles et un museau en relief. L’ours possède quatre roues, pour faire rouler le jouet, avec un mécanisme caché, qui permet aux roues arrière de faire bouger la tête. En effet, bien plus qu’un simple animal à faire rouler, en le poussant sa tête bouge, tourne légèrement de droite à gauche et de gauche à droite. Un mouvement qui amuse assurément tous les petits, qui s’essaieront et joueront pour voir l’adorable ours bouger sa tête tout en s’avançant. Les enfants vont, avec ce système ingénieux, commencer, en plus de jouer, à comprendre les relations de cause à effet : le jouet avance, il bouge la tête !

L’ours à pousser est un nouveau jouet de la marque Brio, à découvrir parmi tant d’autres nouveautés, invitant ainsi les enfants à agrandir leur monde, mais aussi à s’amuser avec un jouet solide, beau, design et ingénieux, avec sa tête qui bouge lorsqu’il avance.

Les jouets en bois Brio sont à découvrir par ici…