100 infos insolites sur les océans est un nouveau documentaire curieux et intéressant, des éditions Usborne, paru en juillet 2021. Un collectif, pour les jeunes lecteurs, qui vont trouver des informations insolites autour des océans, des courants, des animaux marins, de recors, de navigation…

Le livre débute avec la première info, la planète Terre devrait s’appeler la planète Océan. En effet, notre planète, dans presque toutes les langues, se réfère au sol, ou à la poussière. Mais de l’espace, c’est surtout l’eau que l’on remarque en premier, avant de découvrir des continents et de la terre. Des informations clés indiquent que la surface de la Terre est surtout composée d’eau à 71%. De plus, la majeure partie de l’eau de la Terre est salée et 97% de cette eau se trouve dans les mers et océans. Enfin, la vie sur Terre est principalement sous-marine, car 50 à 80% des organismes de la Terre vivent dans les océans.

A chaque page ou double page, des informations sont à découvrir, sur les mers et océans. Des infos insolites, comme les icebergs qui pétillent, les grands rassemblements de poissons, les montagnes sous-marines, les pirates qui suivent des règles pour voyager, les cachalots qui dorment debout et bien d’autres encore offrent un moment de lecture plaisant et enrichissant pour les jeunes lecteurs curieux, qui vont apprendre plein de choses amusantes, surprenantes et parfois incroyables. Les infos sont numérotées présentant un titre qui attire, suivi d’un petit paragraphe qui explique le comment et le pourquoi. Enfin, de nombreuses illustrations accompagnent ces informations, complétées par des légendes et d’indications supplémentaires, pour en savoir toujours plus. Le dessin est moderne, plaisant et coloré, très attrayant.

100 infos insolites sur les océans est un nouveau documentaire des éditions Usborne, qui vient révéler quelques faits sur les mers et océans, avec originalité et curiosité, entre les aspects historiques, scientifiques, écologiques et artistiques du bleu de notre planète.