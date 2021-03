Un ami pour Alice – Un album aux Éditions Gallimard Jeunesse

« Un ami pour Alice » est un album illustré par Gus Gordon publié aux Éditions Gallimard Jeunesse. Un récit qui parle de la perte d’un être cher ainsi que de la force d’une réelle amitié. Le tout raconté avec beaucoup de tendresse, dédié aux enfants à partir de 4 ans.

Quelques mots sur l’histoire

Alice aime la compagnie de sa grand-mère avec qui elle passe la plupart de son temps. C’est bien simple, elle fait tout avec elle : cuisiner, les courses, rire et partager de vrais moments de complicité. Mais parfois, elle aimerait avoir un ami de son âge avec qui parler. Un matin, elle prend la décision de rédiger une lettre qu’elle glisse dans une bouteille à la mer. Celle-ci arrivera à destination d’un jeune homme de son âge, François Poulin. Alors qu’Alice se réjouit d’avoir trouvé un ami, sa grand-mère décède subitement. Désemparée, elle doit apprendre à vivre différemment, à créer ses propres habitudes. Elle s’installe chez Madame Clément qui lui propose d’aller rendre visite à François et s’enchaîne tout en tas d’échanges entre eux jusqu’à leur rencontre.

Notre avis sur « Un ami pour Alice »

Nous avons été charmés par les douces illustrations de Gus Gordon avec ces aquarelles absolument magnifiques. On ressent bien l’amour de l’auteur australien pour la France, avec l’intégration de papiers anciens et de cartes postales découpés dans les illustrations. Les couleurs sont douces, les personnages sont attendrissants. D’ailleurs, le jeune lecteur s’attachera très vite à Alice, ce petit cochon au minois adorable qui découvre la vie finalement. On aime le côté réaliste des dessins qui nous embarquent au cœur même de Paris, dont l’ambiance générale ressort de façon magistrale. C’est bien simple, chaque page qui se tourne est un régal pour les yeux. Les petits pourront s’identifier à l’histoire – triste au premier abord – et finalement pleine d’espoir.

« Un ami pour Alice » est un livre qui permettra aux parents d’aborder la perte d’un être cher plus facilement avec leurs enfants. Tout est raconté avec beaucoup de pudeur. Une vraie pépite à glisser dans toutes les bibliothèques !