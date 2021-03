Partagez





Neuvième tome de Requiem, chez Glénat, une saga gothique dont on vous a maintes fois parlé sur notre site France Net Infos ! Parue le 10 Février 21 !

Tandis que le chevalier Vampire est la proie du singe de Toth, la rébellion commence au sein du groupe des « Goules » pirates qui prévoient d’attaquer le clan des Vampires et d’expirer Dracula.

A ne pas mettre en toutes les mains (+18) Sexe/Violence/Sang/Cruauté

Le décor :

Pour ceux qui n’ont pas suivi, cliquez >> ICI<<

Aerophagia, la cité des pirates … Tous les navires des goules, sont rassemblés pour mener l’attaque ultime contre Dracula. A bord du vaisseau principal, une multitude d’armes pour l’anéantir, et plusieurs prisonniers dont un de marque : Dragon, un samouraï vampire, ayant trahi son peuple. La doyenne des Pirates est sceptique quant à sa future loyauté envers leur clan. Aussi, elle quémande un combat porté par Liche …

Un peu plus bas, sur Nécropolis, l’armée des zombies a réussi à faire basculer le combat en sa faveur. L’heure est grave, il faut rapatrier d’es renforts, dont le général Salem, sûrement encore planqué dans les bordels … où l’on retrouve Requiem en mauvaise posture avec le singe de Toth !!!

Au moment crucial de son expiration, il bénéficie soudainement d’un petit coup de pouce, grâce à « sou-les-yeux », ce personnage qui se nourrissait depuis le début, de l’énergie sexuelle libérée par tous les « acteurs » du bordel !!!! Le singe de Toth finit par perdre son pouvoir, et se retransformer en jeune fille désirable. Grâce à se retournement de situation, Requiem est sain et sauf … mais pour combien de temps encore avec l’attaque imminente des Pirates …

Le point sur Requiem :

Cette BD est une pure folie graphique à chaque tomes !!! Olivier Ledroit est un dieu des décors et détails de toutes sortes !!! Les parures des vampires font preuve d’une créativité sans faille ainsi que tout cet univers gothique, qui semble s’agrandir au fil des lectures . Dans ce neuvième tome de Requiem aux Éditions Glénat, on assiste à un nouveau chaos ! La cité des Pirates que nous présente Pat Mills est bouillonnante de nouveaux chemins scénaristiques. Une aubaine quand les deux derniers tomes trainaient un peu la patte dans l’avancée du récit.

La grande guerre est enfin enclenchée ! Un tome jouissif, et toujours fascinant !

Ma conclusion :

La cité des Pirates, Neuvième tome de Requiem aux Éditions Glénat nous rapproche peu à peu de la fin de la série initiale, qui ne voyait plus de suite au treizième tome … Une bonne nouvelle donc, que les lecteurs puissent assez rapidement, grâce au rythme de publications, contempler la suite de cette saga horrifique géniale ! Et de savourer cette effervescence entre révolte et bientôt, la rencontre entre Requiem et Dragon !!!!!