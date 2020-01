Un artisan de qualité avec Les Bons Artisans

Les Bons Artisans est la structure vers laquelle il faut se tourner lorsqu’on recherche un artisan de qualité pour des travaux d’installation et de dépannage dans le domaine de l’immobilier. Des professionnels de tous les métiers y sont représentés. Pourquoi opter pour Les Bons Artisans ?

Les avantages pour le client



En choisissant Les Bons Artisans, on a la garantie de trouver l’artisan qui convient pour les travaux à effectuer. Un professionnel qui respectera le devis et dont la qualité du service sera impeccable. De plus, lorsque vous contactez Les Bons Artisans pour une panne, le devis est effectué vous est présenté avant l’exécution de la tâche. Il n’y a donc pas de risque de surfacturation et tous les travaux effectués sont couverts par une assurance responsabilité civile.

Les métiers proposés



Les prestations proposées par Les Bons Artisans se regroupent dans différentes catégories. De la plomberie au sanitaire, le chauffage, la serrurerie, l’électricité, la climatisation, la vitrerie et la miroiterie et bien d’autres .



Comment passer une commande



Pour établir un contact avec la société pour passer une commande il faut se rendre sur le site de www.lesbonsartisans.fr. Il suffit ensuite d’envoyer un courriel ou de remplir le formulaire de prise de contact. Le délai de réponse est inférieur à 24 h. Em remplissant le formulaire, il est important de mentionner la catégorie de l’intervention souhaitée et de laisser ses coordonnées.

Secteur géographique d’intervention



Les Bons Artisans à une large couverture. Grâce au réseau de professionnels aguerris qui ne cesse de s’étendre, la localisation du client n’est plus un souci. Le service intervient dans toute la France métropolitaine sauf en Corse.



La notoriété de l’entreprise



Grâce à son professionnalisme, la société jouit d’une bonne réputation dans le domaine. Avec plus de 50 000 demandes de services par an et un taux de satisfaction de 97,5 % selon Trustpilot, elle est incontournable dans le secteur du dépannage.