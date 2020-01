Patchology : Des Patchs hydratants pour visage/corps, mains/pieds

Qu’est-ce que je suis heureuse d’intégrer une toute nouvelle marque à notre rubrique beauté, j’ai nommé Patchology. Charmée par les produits que j’ai pu tester dernièrement, je voulais absolument vous en présenter quelques-uns dans le détail. Si vous êtes fan de parenthèses bien-être rapides et efficaces, alors vous êtes au bon endroit !

Patchology : Des patchs bien-être faciles à utiliser

C’est en me rendant chez Sephora que j’ai pu apercevoir les produits Patchology pour la première fois. J’ai tout de suite aimé leur concept de prendre soin de sa peau, grâce à un patch qui délivre des ingrédients ciblés, à n’importe quel moment de la journée. Il suffit de 5 minutes pour se faire plaisir, donner un coup de fouet à sa peau ou l’hydrater profondément. Quand on mène une vie à 100 à l’heure, je trouve l’idée géniale !

Chaque patch proposé répond à un besoin en particulier ainsi qu’à une partie du corps : le visage, les yeux, les lèvres, les mains, les pieds. Des masques exfoliants, illuminateurs, hydratants. Ainsi que des incontournables à ne pas manquer, tels que les FlashPatch pour les yeux qui ont une réputation de dingue. Ou encore les masques exfoliants pour les pieds, que j’ai pu tester, et qui valent le détour.

Patchology, c’est aussi une marque pleine de pep’s autour de packagings hypers sympas : colorés, qualitatifs. Des one shots faciles à utiliser, tout ce que l’on recherche en matière de soins rapides.

Patchology : Des soins rapides et cocooning



L’utilisation des patchs est d’une facilité déconcertante. Il suffit de cibler son besoin, d’ouvrir l’emballage et de déposer le masque sur la partie du corps souhaitée. J’aime la formulation de ces masques parce qu’ils ont été pensés pour agir rapidement. Il n’y a donc aucune contrainte de temps, c’est génial. On a presque plus d’excuses pour ne pas prendre soin de nous. On peut aussi vaquer à ses occupations le patch sur le visage.

Mon avis sur les coffrets « Soins Mains et Pieds » & « Soins Visage »



J’avais hâte de vous parler des deux coffrets que j’ai pu découvrir dernièrement, à savoir le Winter Warm Up Ornement sous forme de chaussette et le All Is Bright Ornement sous forme d’étoile. Ces deux coffrets sont hypers mignons, j’aime l’emballage qui change un peu de ce qu’on a l’habitude de voir. On dirait des petits sachets de bonbons, c’est fun ! Je trouve qu’ils sont parfaits pour découvrir la marque. Ils renferment l’indispensable en guise de soins pour survivre au froid hivernal… Car si comme moi, en hiver, votre peau se transforme en peau de croco… Vous allez adorer les patchs présents dans ces coffrets.

Le coffret « Winter Warm Up Ornement »

C’est le coffret qui va prendre soin de nos mains et pieds. On retrouve 2 « Best Foot Forward » et 2 « Perfect Ten ». J’ai aimé les deux masques, mais j’avoue avoir un faible pour celui dédié aux pieds. Pour en avoir testé plusieurs, c’est le premier qui réussit à réduire les rugosités sur mes talons. C’est un bonheur. Le masque est frais et doux à la fois. Les chaussettes sont étanches, le soin agit instantanément et durant 10 minutes pour un résultat plus que satisfaisant.

Quant au masque autochauffant pour les mains, j’avoue avoir été surprise par sa capacité à agir sur les cuticules installées depuis un moment. Cela évite clairement la corvée de les retirer manuellement. À l’intérieur, des huiles et autres beurres hydratants qui chauffent entre eux pour agir en profondeur et offrir une seconde jeunesse à nos mains. En ce moment, je souffre de gerçures sur les mains, et le soin combiné à une bonne crème hydratante, mes mains vont bien mieux. Et, elles sont tellement douces !

Mon avis sur le coffret « All Is Bright Ornement »



Je trouve que c’est le coffret idéal pour tester Patchology et se faire un vrai avis. Le coffret « All Bright Is Ornement » mise tout sur le fait d’apporter de l’éclat à la peau. On retrouve donc deux masques différents, à savoir un Flashmasque Illuminateur et un Eye Gel Illuminating. Perso, je l’ai a-do-ré ! Il m’a un peu réconcilié avec mon teint d’après-grossesse pour tout vous dire. Notamment le Flashmasque, qui pour le coup agit uniformément sur le teint en lui apportant de la lumière en 5 minutes !

Quant aux patchs gel pour les yeux, même si j’y suis moins sensible, car je n’ai pas de cernes, je dois avouer qu’ils sont réconfortants. J’ai l’impression que la composition augmente la microcirculation de la peau sous les yeux et lisse les petites ridules. Idéal donc lorsqu’on a la sensation de fatigue. Ils donnent un petit coup d’éclat au regard.

Patchology : Mon avis sur la marque

Quelque chose me dit que je vais en reparler très prochainement ! J’ai été charmée. Les produits sont faciles à utiliser, parfaits pour les peaux fragiles, ternes ou assoiffées. Mais aussi très cocooning. Des produits idéals pour s’offrir de vrais moments en tête-à-tête avec soi-même ou entre copines ! Les hommes vont adorer aussi !

Pour toutes celles qui aimeraient se lancer et tester la marque, foncez chez Sephora, en ce moment ces deux coffrets sont proposés à moitié prix. Perso, j’ai d’ores et déjà fait des réserves !