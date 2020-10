Un cadeau particulier ou la vérité ?

Partagez





On avait quitté Didier Caron avec le sublime huis-clos psychologique “Fausse Note“. Il nous revient avec ” “Un Cadeau Particulier” aux faux airs du “Dîner de con”. Deux salles, deux ambiances, mais toujours la maîtrise parfaite de la réplique qui fait mouche.

On va pas se mentir, ces temps-ci on a envie de se marrer. “Un cadeau particulier” remplit parfaitement cet objectif sans pour autant sombrer dans le Vaudeville déconfiné. Le premier quart d’heure brouille les pistes en feignant d’installer de multiples implants, idéales pour créer une accumulation explosive après moult péripéties La nature même du cadeau révélé peut paraître “facile”. Mais en vérité, les dés sont pipés.

Ce dîner pour fêter le 50ème anniversaire d’Éric (Didier Caron) est une farce. Un cruel règlement de comptes entre amis minutieusement orchestré par Sabine (Bénédicte Bailby), la femme d’Éric, et son meilleur ami Gilles (Christophe Corsand). Au premier abord, Éric est l’archétype du quinquagénaire acariâtre. Sabine, l’épouse dévouée qui supporte au quotidien son sale caractère. Et Gilles, l’ami gauche au grand coeur qui vit depuis toujours dans l’ombre d’un monstre à fort caractère. Tout est une question d’image, de qui nous raconte l’histoire.

Un cadeau vérité

Derrière l’humour, Didier Caron tisse une réflexion malicieuse sur le “C’était mieux avant”. Entre le discours du réac qui refuse l’évolution de la société et la peur d’un lendemain de plus en plus incertain. Tout y passe : les réseaux sociaux, l’évolution des moeurs, la politique… Ça part dans tous les sens, à un rythme soutenu, avec nombre de digressions plus savoureuses les unes que les autres. On se marre, car l’écriture est susceptible. Mais surtout, car il y a certaines vérités dont il est préférable de rire.

Un Cadeau Particulier

Du mercredi au samedi à 19h ou 21h (en alternance) les dimanches à 18h

Théâtre du Funambule