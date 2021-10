Un caillou dans la poche est un roman de Marie Chartres, illustré par Jean-Luc Englebert, réédité aux éditions L’école des loisirs, dans la collection Neuf, en août 2021. Un récit plein de tendresse, sur l’amitié, le regard sur le monde, les rêves et la nature.

Tino habite sur une petite île, où les habitants sont à peu près 200. Tino s’y sent seul, la plupart du temps. Lorsqu’il se promène, il ne rencontre aucun enfant de son âge. Il n’y a pratiquement que des vieillards aux yeux bleus. L’enfant a même l’impression de croiser plusieurs fois la même personne dans la même journée ! Mais en fin de compte, les personnes se ressemblent beaucoup et sortent toujours aux mêmes heures. Tino s’inquiétait pour sa vue, tellement il pensait voir double, triple, quadruple… Il avait demandé, un jour, à son père, un rendez-vous, sur le continent, chez l’ophtalmologiste. Son père avait refusé…

Tino vit mal le fait d’être isolé sur cette pile, où il n’y a pas d’enfant de son âge avec qui il pourrait s’amuser, partager, découvrir, jouer… Mais un jour, tout va changer, lorsqu’il va découvrir l’arrivée d’une classe du continent sur l’île et faire la rencontre d’Antonia, une jeune fille de son âge. Deux êtres étranges qui se rencontrent, partagent, découvrent, partent à l’aventure, sur la petite île, qui se révèle captivante. Le récit est plein de tendresse, plutôt simple et efficace, pour découvrir et se satisfaire du monde et des beautés de la nature qui nous entourent. A travers leurs jeux, leur aventure et leurs découvertes, les enfants donnent du sens à leur vie, l’embellissant ainsi. Quelques illustrations, pleines de poésie, avec un trait fin et délicat, accompagnent parfaitement le roman.

Un caillou dans la poche est un roman, des éditions L’école des loisirs, de la collection Neuf, qui présente une histoire touchante, une amitié naissante, entre deux enfants étranges, qui rêvent, mais réalisent que l’aventure est à vivre juste ici, même sur une petite île.