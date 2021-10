La falaise, une bande dessinée des éditions Sarbacane

La falaise est une bande dessinée de Manon Debaye, parue aux éditions Sarbacane, en septembre 2021. Un roman graphique de 160 pages, puissant, abordant les sujets difficiles de l’adolescence, le harcèlement, l’estime de soi, l’amitié, le suicide…

Une personne arrive en vélo, près d’une falaise. Sur cette falaise, dans l’herbe verte, une jeune fille blonde attend, étendue. La jeune fille à vélo s’arrête, pose son vélo et s’approche. Elle sort, de son sac en bandoulière, un couteau. Elle se penche au-dessus de la tête de la jeune fille blonde allongée dans l’herbe. Cette dernière ouvre les yeux et salue Charlie. Elle se redresse et s’assoir en face de son amie. Elle constate que Charlie a trouvé un couteau. Charlie affirme qu’elle l’a piqué, et qu’il est parfait. Après quelques figures improvisées, en tenant le couteau, Charlie demande à Astrid, si elle veut l’essayer. La jeune fille blonde refuse, soulignant qu’elle fait confiance à Charlie, avant de demander si elles commencent. Charlie demande la main à Astrid, et rappelle qu’après ça, il ne sera plus possible de revenir en arrière. Astrid acquiesce et rappelle que c’était son idée…

Ainsi, les deux jeunes filles scellent en serment dans le sang, elles se jurent de sauter de la falaise avant leurs treize ans, c’est-à-dire avant vendredi midi ! C’est donc toute une semaine qui à découvrir dans cet album puissant, en commençant par ce serment fait le lundi. Les jours filent et les personnages se rencontrent, s’entrechoquent, se rassurent, se confient. Les deux jeunes filles tentent de trouver leur place, surtout à l’école, où l’une est moquée et l’autre rebelle, pour intégrer une bande de garçons. Elles n’ont rien en commun, pour elles se retrouvent, tous les jours sur cette falaise, comme un instant suspendu, hors du temps, où elles peuvent enfin être elles-mêmes. La bande dessinée démontre surtout un drame, à travers le passage difficile de l’adolescence, la recherche d’identité, l’estime de soi, sa place dans le monde, les relations, le regard des autres, le harcèlement… Face à leurs sentiments, les deux jeunes filles ont choisi le suicide, un acte fort, violent, et pourtant libérateur. Le dessin est plutôt simple, sans fioritures, et pourtant bien découpé, efficace, avec l’imaginaire qui prend parfois le dessus.

La falaise est le premier roman graphique de Manon Debaye, paru aux éditions Sarbacane, qui présente un récit puissant, un drame sur l’adolescence, le harcèlement, l’estime de soi, la violence, l’amour, l’amitié et le suicide.