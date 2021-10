Le petit robot de bois et le princesse bûche

Le petit robot de bois et la princesse bûche est un album de Tom Gauld, paru aux éditions L’école des loisirs, en septembre 2021. Une histoire pleine de tendresse, de courage et d’amour, une belle relation entre un frère et une sœur, une aventure fantastique à découvrir.

Il était une fois, un roi et une reine, qui vivaient et régnaient heureux, sur des terres tranquilles. Seule ombre au tableau, ils n’avaient pas d’enfants. Aussi, un soir, le roi consulta l’inventrice royale, tandis que de son côté, la reine se rendit chez une vieille et ingénieuse sorcière, qui vivait dans la forêt. Tous les deux demandèrent la même chose, avoir un enfant. L’inventrice se mit au travail et employa ses outils les plus précieux pour fabriquer un merveilleux petit robot tout en bois, tandis que la sorcière prit une bûche dans son panier, usa d’un sort très puissant, pour insuffler la vie et créer une petite princesse de bois.

Le récit est très plaisant, doux et bien mené, pour inviter les jeunes lecteurs dans ce monde fantastique et bienveillant. Ainsi l’on découvre un couple royal, qui décide d’avoir deux enfants, un robot de bois et une princesse bûche. Mais chaque jour, le petit robot doit réveiller sa sœur avec une formule magique, car une fois qu’elle s’endort, elle redevient une bûche de bois. Alors qu’un matin il oublie de la réveiller, une servante lance par la fenêtre la bûche de bois qu’elle a retrouvée dans le lit de la princesse. S’ensuit une course poursuite pour le petit robot de bois, qui est prêt à aller au bout du monde pour retrouver sa sœur. Et plus encore, il va tout faire, pour qu’elle se réveille tranquillement dans son lit… Le récit est plein de tendresse et de bienveillance, présentant une belle relation frère-sœur, un amour inconditionnel tant l’un pour l’autre. L’approche du récit est plaisante, avec une belle narration, mais aussi un découpage efficace, comme une bande dessinée, détaillant ainsi, bons nombres de scènes. Le dessin est tout aussi agréable et travaillé, offrant un bel univers graphique.

Le petit robot de bois et la princesse bûche est un bel album, des éditions L’école des loisirs, qui présente une histoire pleine de tendresse et de bienveillance, une belle relation fraternelle, empreint de magie, de courage et d’amour inconditionnel.