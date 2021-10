Keiji, les deux premiers tomes aux éditions Mangetsu

Keiji est une nouvelle série des nouvelles éditions Mangetsu, qui débute avec deux premiers tomes parus en août 2021. Des mangas de Tetsuo Hara, Keiichirô Ryu et Mio Asô, qui présente un héros hors du commun, un kabuki-mono, un fier guerrier habile, fort, grand et beau.

A une époque où la retenue et l’affabilité étaient de mise, certains guerriers voguaient à contre-courant, en revêtant des tenues flamboyantes et en faisant preuve d’une certaine insolence. Ils étaient appelés des kabuki-mono. Aujourd’hui on pourrait appeler un tel homme une racaille. Un véritable kabuki-mono vit selon ses propres règles, quitte à mettre sa vie en jeu pour les respecter. C’est au Japon, à la fin du XVIème siècle, que vivait le plus grand kabuki-mono de tous les temps. Il s’appelait Keiji Maeda. Au printemps 1582, fin de l’époque Sengoku, dans la province de Jôshû, les hommes de Kazumasu étaient partis chasser des chevaux sauvages, pour affronter par la suite le clan Hôjô. Les hommes encerclaient bientôt les chevaux. Ils étaient ravis et ne voulaient pas les laisser s’échapper. C’est alors qu’un bel étalon se détacha du groupe, pour foncer avec fureur sur les hommes…

L’histoire de Keiji est surprenante, captivante et plaisante, parfois amusante. Les mangas sont découpés en plusieurs chapitres, présentant ainsi plusieurs aventures de ce kabuki-mono. Le héros est doué, grand, beau, fort, robuste et il le sait et se joue de tout cela, mais il est aussi très intelligent et ne se laisse pas tant berner que cela. En effet, c’est plutôt lui qui mène la danse, ou plutôt les combats ! Les récits sont variés, mais il y a souvent un homme jaloux de ce glorieux guerrier, qui veut le voir mort. Les histoires sont agréables à découvrir, entre action, réflexion, coups bas, rencontres, femmes, combats, ruse, patience… La portée historique a aussi son importance, permettant de mieux cerner l’histoire du Japon, de ses guerres et guerriers. Le dessin est somptueux, très travaillé, en noir et blanc, avec des dégradés qui offre de la puissance et du réalisme.

