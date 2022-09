Un petit goût de noisette – Tome 3

Un petit goût de noisette, de fruits rouges et de chocolat amer est le troisième et dernier tome de la série de Vanyda, paru aux éditions Dargaud, en août 2022. Un récit choral bien maîtrisé, qui présente des petits bouts de vie, des rencontres, de personnages attachants, qui s’entrecroisent parfois.

Corentin attend sur le quai de la gare. Une fois le train en gare, il entre dans un wagon et s’installe. Par la fenêtre, il regarde les paysages défilés. Un peu plus tard, il reprend son sac à dos et part en montagne. Il marche un moment, avant d’installer sa toile de tente. Il prend son appareil photo, regarde les images prises, prend quelques clichés. Le soir, il se prépare fait chauffer son repas sur un réchaud. Le lendemain, le revoilà parti sur les chemins de randonnée, tranquille, comme seul au monde. Son appareil photo en main, il continue à prendre des clichés. Il aperçoit aussi le mauvais temps arrivé… En effet, peu de temps après, la pluie tome, et va se mettre à l’abri dans un refuge. Là, il rencontre un autre groupe de jeunes randonneurs. Tous font sécher leurs vêtements, et partagent un repas chauffé au poêle à bois.

C’est une nouvelle fois de brides de vie de plusieurs personnages, que l’on retrouve aussi, entre autres, qui sont à découvrir dans cette bande dessinée. Le récit est ainsi bien découpé, proposant de suivre les relations et rencontres de Corentin, Fée, Solange, Razak… Des tranches de vie définies, des expériences de vie, de relations amoureuses, de belles rencontres, de moments suspendus, marquant à jamais, laissant un souvenir qui a un goût ! La lecture est toujours aussi captivante et plaisante, permettant parfois de se retrouver dans certains faits, certains personnages, offrant douceur, volupté, plaisir, amertume, espoir… L’album est charmant, touchant, avec un trait subtil, d’influence manga, qui se veut malgré tout réaliste. La force de cette trilogie réside aussi, il faut le dire, dans le graphisme délicat et plein de fraîcheur, où chaque histoire est associée à une couleur.

Un petit goût de noisette, de fruits rouges et de chocolat amer est le troisième et dernier tome de la série des éditions Dargaud. Un album toujours aussi séduit, touchant et beau, tant par les récits, les rencontres, les relations amoureuses, que par les personnages attachants et le graphisme subtil.

