Un travail pour Fantomiald – Ed. Glénat

La collection Disney, des éditions Glénat, se complète avec Un travail pour Fantomiald, paru en octobre 2024. Un album, de Nicolas Pothier et Batem, qui regroupe quatre histoires courtes, qui se suivent, permettant de retrouver des personnages emblématiques, pour de nouvelles missions !

L’année se termine à Donaldville, l’automne est doux et l’hiver semble encore loin. Les habitants vaquent à leurs occupations, il ne se passe rien de particulier. Dans la belle demeure de Picsou, des journalistes semblent attendus. Trois personnages se présentent, expliquant que, comme chaque année, leur magazine Flouz établit le classement des plus riches milliardaires du pays. Picsou est ravi, il pense être le numéro 1 de leur magazine, comme chaque année ! Il poursuit, en montrant les unes du magazine, que tous les ans, il aimerait voir la tête de ses concurrents lorsqu’ils découvrent la sienne en une. Mais un journaliste le reprend, affirmant que cette année c’est Flairsou, un concurrent, qui est légèrement devant ! C’est-à-dire que Picsou est deuxième, cette année… Le héros s’écroule ! Son majordome vient à son secours. Peu après, Picsou est dans son lit, en train de se morfondre.

Mais bientôt, son comptable vient à la rescousse et explique qu’il lui faut recevoir un don pour passer devant son concurrent et reprendre la première place ! Pour résoudre son problème, Picsou va voir Donald. Il le menace de trouver un travail, pour pouvoir payer le loyer de la maison, avant qu’il ne le mette dehors ! Ainsi débute une folle aventure pour Donald, et Fantomiald, afin de trouver un travail et donner la somme due à Picsou. Quatre aventures s’enchaînent et se suivent, dans cette bande dessinée pleine d’humour et de rebondissements. Il est plaisant de retrouver quelques personnages incontournables, ainsi que des aventures inédites, pour cette création originale Disney. La ruse, le courage, les catastrophes, les méchants, les courses-poursuites, sont toujours d’actualité, dans cet album qui reste moderne. La lecture se trouve plaisante, autour de ces métiers, et ce héros qui ne recule devant rien, malgré les embûches.

Un travail pour Fantomiald est un nouvel album de la collection Disney, des éditions Glénat. Un bel album qui propose quatre histoires qui se suivent, pour des aventures inédites, drôles et rythmées. Le dessin respecte les codes, offrant un trait puissant et un univers coloré.