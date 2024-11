C’est aux éditions Mango qu’est paru L’agenda 2025 Une année pour soi, fin août 2024. Un cahier souple, avec un élastique, pour garder les pages bien fermées, qui propose, au fil des mois et semaines, de découvrir des citations inspirantes, proverbes magnifiques, afin de voir la vie du bon côté.

La couverture invite à un instant paisible, entre nature, repos et écoute. L’illustration est belle, colorée et inspirante. A l’intérieur, sur les quatre premières pages se trouvent les mois de l’année 2025, avec les jours, pour noter rapidement quelques mots, rdv, anniversaires… Une to do list pour le mois est à retrouver et compléter, avant de partir à la découverte du Pérou, pour le mois de janvier. L’agenda souhaite également une bonne année, rappelant qu’il faut faire des choix ou plutôt vivre au jour le jour. Il rappelle l’espoir, car rien n’est irréalisable, ni trop grand ni trop dur, à condition d’y croire ! La première semaine se présente sur une double page.

L’agenda est plutôt bien découpé, avec de quoi noter les rendez-vous, idées, réunions et autres informations, sur chaque journée. Chaque semaine présente une citation ou un proverbe, qui viennent inspirer, réconforter, invitant à la réflexion. Un encadré, à la fin de la semaine, propose aussi de laisser quelques notes. L’agenda se complète aussi de quelques recettes pour des soins, des recettes délicieuses et surprenantes, des conseils… L’ouvrage propose de planifier, s’organiser, noter, pour une année remplie de belles choses. Le graphisme reste simple, néanmoins plaisant, avec de belles couleurs et un univers floral.

Une année pour soi – Agenda 2025 est un cahier souple, un outil de travail inspirant, des éditions Mango. Une invitation au voyage et au bien-être, pour se ressourcer, tout en s’inspirant de citations, proverbes, ou même conseils et recettes gourmandes ou beauté !