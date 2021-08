Une histoire de doudou est un livre souple des éditions Flammarion, paru dans la collection Petit Castor, en mars 2021. Un ouvrage pour les tout-petits, de Susie Morgenstern et Marie Quentrec, qui présente une histoire pleine de tendresse et de réconfort.

Rodolphe regarde avec horreur le hublot de la machine à laver. Son papa et sa maman ont fait une chose horrible. Ses parents ont mis son doudou dans la machine à laver ! C’est terrible pour le petit Rodolphe qui se met à pleurer. Le petit lapin s’enfiche si son doudou est plein de soupe, de chocolat chaud et de purée de banane. Le pauvre petit ne s’en remet pas et crie qu’il veut son doudou ! Le petit lapin est inconsolable. Ses parents commencent à se demander comment il va dormir sans son doudou. Alors, ils viennent vers lui et lui propose une chemise de nuit avec des cœurs, comme son doudou…

Malgré les efforts de maman et papa, pour trouver quelque chose qui pourrait remplacer pour un temps doudou, rien n’y fait. Rodolphe ne veut que son doudou… Le récit est très simple, avec des phrases courtes et des dialogues qui permettent une dynamique plaisante. Le petit lapin est inconsolable, comme pourraient l’être les tout-jeunes lecteurs face à une telle situation, néanmoins l’histoire reste adorable, avec les parents qui sont après leur petit pour tenter de trouver une solution. Les sentiments, le réconfort et la tendresse sont au cœur de ce récit qui plaira aux enfants. La fin est adorable, tendre et touchant, rassurante aussi, pour les plus petits et sensibles. Des illustrations colorées et expressives accompagnent parfaitement l’histoire à découvrir.

