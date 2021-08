Sibryllati : Mon avis sur le fer à wavy de la marque

Alors que la tendance est aux coiffures wavy, j’avais envie de vous présenter le fer à wavy de la toute jeune marque Sibryllati que je ne connaissais pas encore. Alors, qu’en ai-je pensé ? Est-ce qu’il vaut le détour ? Je vous dis tout !

Je dois bien reconnaître que je ne connaissais pas la marque Sibryllati. Et c’est logique, puisqu’elle est toute nouvelle dans le grand monde de la beauté. Et pour tenter de se démarquer, elle a eu l’idée de proposer ce fer à wavy que j’ai eu l’occasion de tester plusieurs fois cet été. Ses promesses ? Réaliser un wavy rapidement sans abîmer les cheveux. Pour ce faire, le fer possède un revêtement en céramique et une finition ionique qui les protège des fortes chaleurs. Autres caractéristiques, sa montée en température en 1 minute et le réglage de celle-ci selon le type de cheveux.

Mon avis sur le fer à wavy de Sibryllati

Je dois vous avouer que c’est le produit qui m’a donné envie de découvrir la marque et pas l’inverse. Je suis toujours réticente à tester des marques dont je ne connais pas la réputation. Je suis donc sortie de ma zone de confort pour vous livrer un vrai avis.

Le fer à wavy de Sibryllati est plutôt efficace. Il est agréable en main, facile d’utilisation, pratique avec son support qui permet de le déposer partout sans risque de brûler la surface. Côté résultat, on est bien sur un wavy, assez réussi d’ailleurs. Les ondulations se font facilement grâce à la forme du fer qui fait toute la différence. Quant à la promesse de ne pas abîmer les cheveux, je ne saurais vous dire, car j’ai l’habitude de protéger mes cheveux avant et après l’utilisation du fer. Je dois reconnaître qu’il est appréciable de choisir sa température. D’ailleurs, si vous avez les cheveux longs et épais, je vous assure que la plus faible température suffit largement.

Pour les lectrices qui m’ont demandé si cela faisait des frisottis, je dois bien reconnaître que non, ce qui est un miracle sur mes cheveux d’ailleurs. Quoi qu’il en soit, je mets quand même quelques gouttes d’huile fixante juste après avoir terminé ma coiffure. Côté tenue, comment vous dire, que cela a été un flop sur moi : pas plus d’une heure ! Bon, je ne suis que moyennement surprise, car c’est le cas avec quasi tous les appareils coiffants que j’utilise. Rien à faire, sur mes cheveux cela ne tient pas. C’est presque frustrant.

En conclusion

Je ne dirai pas que le fer à wavy de Sibryllati est un indispensable, mais il dépanne bien lorsqu’on veut improviser une coiffure tendance avant de sortir. Il est facile à utiliser, le résultat reste plutôt naturel.

Son prix : 69,99 €

Si vous avez testé ce fer à wavy de Sibryllati ou d’autres produits proposés par la marque, n’hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire.