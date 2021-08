Nutribullet 900 W : L’extracteur de nutriments pour des repas sains

Bientôt la rentrée, soit l’occasion de reprendre de bonnes habitudes alimentaires. L’extracteur de nutriments Nutribullet va nous permettre de faire des jus vitaminés et autres recettes saines au quotidien. Nous avons eu le plaisir de le tester cet été autour de smoothies plus délicieux les uns que les autres. Convaincus, nous voulions vous le présenter dans le détail.

Nutribullet 900 W : Reprise d’une alimentation saine !

Durant l’été, l’alimentation se voit quelque peu bousculée. Encore plus lorsqu’on part en vacances en famille ou entre amis, on maîtrise moins ce que l’on mange, on s’autorise quelques excès. Résultat : on se sent un peu lourd, on languit de manger plus sainement et c’est là qu’intervient Nutribullet.

Nutribullet : Qu’est-ce que c’est exactement ?

Nutribullet n’est pas un extracteur de jus, ni un blinder, encore moins une centrifugeuse, mais bel et bien un extracteur de nutriments. Ces fameux nutriments qui vont nous permettre de rétablir ce déséquilibre causé par nos écarts. Il va simplifier notre façon de consommer des fruits et légumes et réduire le temps passé en cuisine. Il suffit de glisser les ingrédients souhaités dans le blinder pour créer la recette de notre choix et profiter de ses bienfaits. Cela peut aller du jus hyper vitaminé que l’on boit à jeun le matin, au jus light qu’on s’autorise au goûter. Sans oublier cette soupe froide aux nutriments bénéfiques pour le dîner. Il intervient aussi comme un atout « santé » puisqu’en choisissant bien ses aliments, il sera possible de soulager quelques maux du type problèmes de digestion ou carences.

Comment fonctionne le Nutribullet ?

1- Mettre les aliments souhaités dans le gobelet (petit ou grand)

2- Ajouter l’eau ou autre liquide de votre choix jusqu’au témoin « Max »

3- Visser la lame d’extraction sur le gobelet en serrant au maximum

4- Placer le gobelet sur la base moteur. Appuyer et tourner pour verrouiller le moteur.

5- Mixer pendant moins d’une minute seulement

6- Si besoin, renouveler jusqu’à obtention de la consistance souhaitée

7- Déguster !

Nutribullet nous livre quelques astuces pour faciliter l’extraction, à savoir :

1- La technique par secousses qui consiste à remuer l’ensemble comme un shaker puis replacer le tout sur la base moteur.

2- Le technique par frappes concerne davantage les aliments les plus durs qui ont tendance à s’accrocher aux parois. Il suffit de prendre le gobelet et de le frapper sur une planche à découper par exemple. Ainsi, les aliments descendent et se mixent plus facilement.

Le Nutribullet permet une extraction rapide sans chauffer les aliments ce qui fait qu’ils ne perdent rien de leurs bienfaits grâce à son action cyclonique innovante. Le moteur surpuissant 900W ainsi que sa lame brisent les parois cellulaires des ingrédients pour garder le meilleur. Vitamines, oligo-éléments, anti-oxydants, bref tout ce dont nous avons besoin au quotidien.

Plusieurs modèles sont proposés allant du plus basique (débutant) au plus puissant (900 W). Celui-ci a l’avantage de posséder un grand et petit gobelet, ainsi que 2 couvercles avec et sans poignée. Et si vous manquez d’inspiration pour réaliser des recettes, rendez-vous sur le site officiel, vous aurez l’embarras du choix. Nous avons même été surpris de voir qu’il est possible de réaliser une pâte à pancake, du guacamole, du pesto ou encore du beurre de cacahuète.

Mon avis sur le blender Nutribullet 900 W

Cela faisait un petit moment que je cherchais un appareil du type blinder sans savoir vers quel modèle me tourner. Puis un jour, j’ai vu que la marque Nutribullet proposait quelque chose de plus, soit l’extraction des nutriments de chaque aliment. Au départ, j’étais sceptique, j’avais surtout peur qu’il soit difficile à utiliser et plus encore à nettoyer. Finalement, je me suis laissée porter et je l’ai testé. Et j’ai bien fait, car je le trouve efficace et agréable à utiliser au quotidien.

Il faut 5 minutes pour apprendre à l’utiliser. Il va permettre de faire toutes sortes de jus vitaminés, avec des fruits, des légumes, des fruits secs également. Je dois dire que j’ai aimé le système d’appuyer soi-même sur le blinder pour arriver à la texture idéale. À l’intérieur du pack, un livre de recettes hyper inspirant. Car lorsque j’ai reçu le Nutribullet, je n’avais aucune idée des recettes que j’allais faire. J’ai pu en tester quelques-unes grâce au livre, c’est appréciable.

Mon idée : apporter plus de vitamines à mon alimentation au travers de jus ou smoothies. Soit, profiter de chaque nutriment apporté par les fruits et légumes. Du coup, je me suis laissée porter. Et cet été, je me suis régalée. J’ai réalisé plusieurs soupes froides avec divers légumes, j’ai notamment fait un gaspacho à tomber ! Et je compte l’utiliser toute l’année, notamment pour me faire des smoothies vitaminés, j’adore ça.

Nutribullet va nous accompagner autour de jus sains et gourmands toute l’année cela ne fait aucun doute.