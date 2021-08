Usborne – Mes premiers nombres

Mes premiers nombres est un joli livre à regarder et à commenter, des éditions Usborne, paru en juin 2021. Un ouvrage coloré et attrayant, pour les tout-jeunes lecteurs, qui vont découvrir les premiers nombres, de 1 à 10, et apprendre à compter.

Dès la première page, les enfants vont découvrir le chiffre 1. Rose et souriant, il se présente, entouré d’une jeune fille et d’un éléphant qui expliquent qu’ils n’ont qu’un nez ! A la double page suivante, c’est le chiffre 2 qui est à découvrir, présentant des animaux qui marchent deux par deux. Il y a deux tortues, deux girafes, deux kangourous, deux flamants roses et deux macareux. Ces derniers invitent à tourner la page, pour retrouver le chiffre 3, qui est par là… Sur la double page suivante, les enfants sont invités à décrire ce qu’ils voient : un, deux, trois fleurs, un, deux, trois escargots, un, deux, trois abeilles…

L’approche est ludique et interactive, invitant les tout-jeunes lecteurs à participer activement à la lecture et découverte du livre, pour apprendre, petit à petit, et au fur et à mesure des lectures, les nombres de 1 à 10. Le livre est joli à regarder, il est à commenter, intéressant pour les enfants qui vont développer leur langage et enrichir leur vocabulaire, car il n’y a pas que les nombres à apprendre et découvrir, il y a aussi des animaux et objets. On pourra aussi commenter les couleurs, pour les apprendre et jouer avec. Le livre est simple et pourtant très riche, si l’on s’amuse, avec les enfants à tout commenter et détailler. Le dessin est très plaisant, coloré, rond et attrayant, avec des personnages souriants.

Mes premiers nombres est un livre joli et coloré, des éditions Usborne, qui propose de découvrir les chiffres, apprendre à compter et bien plus encore. En effet, le livre paraît simple, il est pourtant riche, avec une multitude d’animaux et d’éléments à découvrir, décrire, pour enrichir aussi le vocabulaire des petits.