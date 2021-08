Quels sont les différents types de bonus dans un casino en ligne

Tout casino qui se respecte doit pouvoir proposer à ses joueurs une large gamme de bonus. Ces derniers rendent les différents jeux plus attractifs et motivent les joueurs à jouer davantage. Quel que soit le casino en ligne, voici les types de bonus auxquels vous rencontrerez certainement.

Le bonus pour les nouveaux joueurs

Il s’agit d’un bonus de bienvenue pour tout joueur qui utilise pour la première fois la plateforme de jeu. C’est le plus plébiscité des bonus de casino en ligne. Le bonus de bienvenue est le premier bonus que reçoit un joueur lorsqu’il effectue son premier dépôt d’argent réel. Pour ceux qui jouent pour la première fois, il est possible de voir l’avis sur Casinozer et découvrir son bonus de bienvenue. Le monde du jeu virtuel étant en constante compétition, les casinos rivalisent de formules relatives aux bonus. Il existe à cet effet, différentes sortes de bonus de bienvenue à savoir :

Le cash match

Ce bonus n’est que partiellement gratuit. Il requiert une contrepartie qui est un dépôt minimum donnant droit au bonus. Ledit dépôt varie entre 100 et 1 000 euros en fonction de la mise. Le montant de ce dépôt va déterminer le bonus que vous devez recevoir.

Le make your own bonus

Ce bonus est lié au montant que vous aurez déposé. Il n’y a qu’un dépôt minimum qui vous donne droit à ce type de bonus. Une fois le bonus généré, vous disposez d’un intervalle de temps pour pouvoir l’utiliser, sinon, il expire. Dans le cas d’expiration du make your own bonus, certains casinos proposent des solutions pour les joueurs n’ayant pas pu avoir de gains durant le temps imparti.

Le cash match échelonné

Le principe de ce type de bonus est simple : plus vous faites des mises et plus vous gagnez des bonus. Ainsi, vous avez la possibilité d’accroître vos gains en augmentant votre mise précédente. Il est même possible de cumuler les dépôts.

Bonus avec dépôt ou sans dépôt

La diversité des bonus des casinos en ligne vous permet de jouir des bonus sans dépôt et avec dépôt.

Bonus sans dépôt

Le bonus sans dépôt est un petit gain qui vous est attribué sans contrepartie. Il constitue essentiellement de petites mises ou des tours gratuits qui vous permettent de jouer. En raison de leur mode d’application, les casinos n’octroient pas souvent de tels bonus. Ils sont même très rares. Ils vous offrent en plus divers avantages. Vous avez la possibilité d’obtenir des gains sans risquer vos fonds personnels. Ces types de bonus vous permettent également de jouer à divers jeux et ainsi accroître vos chances de gagner. Pour finir, vous pouvez bénéficier des bonus sans avoir à communiquer des informations bancaires personnelles.

Bonus avec dépôt

Voici le bonus qui vous sera le plus récurrent lorsque vous jouez aux jeux en ligne. Il offre la possibilité d’obtenir des gains très attractifs en contrepartie d’un dépôt initial. Ce dépôt est déterminé selon un certain pourcentage du dépôt. Il appartient à chaque casino de définir le pourcentage qu’il souhaite attribuer aux différents dépôts de ses joueurs. Il est d’ordinaire donné suite à un premier dépôt. Il peut aussi découler d’autres offres que chaque salle de jeu est libre d’attribuer selon sa politique. Ainsi, il peut s’agir de gains ou également de parties gratuites dont le joueur peut bénéficier. Ces bonus tendent à encourager le joueur à investir ses gains dans le casino.