Sentosphère – Des idées créatives pour l’été

Sentosphère est une marque française qui créée et fabrique des activités et jeux, pour toute la famille, pour éveiller les sens, révéler des passions et pourquoi pas des vocations ! Aussi, pour cet été, ou la rentrée, afin de se souvenir des vacances, la marque propose de découvrir quelques coffrets.

Voyager avec un petit atelier créatif nomade, libérer sa créativité en mêlant les couleurs ou encore s’évader en réalisant un sublime mobile, sont autant d’activités à retrouver dans les coffrets Sentosphère, pour s’amuser, s’occuper et réaliser de superbes créations. Parmi le Patarev Pocket, l’Aquarellum Les oiseaux s’envolent et le Mobil Vitrail Poissons. C’est le dernier coffret que France Net Infos a choisi de vous présenter.

Le coffret est coloré et attrayant, refermant tout le nécessaire pour créer un joli mobile de poissons multicolores, invitant à l’évasion, ou pour se rappeler, à la rentrée, aux jolis poissons des océans. La boite se compose de huit poissons transparents, de quatre tringles, de dix tubes de peinture vitrail, de fil de nylon transparent et d’une notice. Le mode d’emploi est assez simple, avec des pas à pas photographié, pour que les enfants, les plus jeunes, à partir de 4 ans, puissent comprendre par eux-mêmes la marche à suivre.

Il va donc falloir, pour réaliser ce joli mobile de poissons colorés, agiter le tube de peinture vitrail choisi, avant d’appliquer délicatement la couleur dans un creux de l’élément décoratif, jusqu’à ce que cela devienne opaque. Ensuite, il faudra patienter, pour attendre que cela sèche et devienne transparent, après cinq heures. Une fois tous les éléments décoratifs colorés et secs, il va falloir les attacher avec l’aide du fil de nylon et des tringles en acier fin. Cette dernière étape est un peu plus délicate et demandera, selon l’âge des petits créateurs, l’aide d’un adulte. En effet, les éléments décoratifs doivent être attachés selon des longueurs spécifiques, afin que le mobile reste assez équilibré.

S’il y a des restes de peinture vitrail, des modèles pour peinture repositionnable sont proposés pour apposer sur les fenêtres ou sur des verres, de jolis motifs comme des animaux, un soleil, un avion, un bateau… Des conseils d’utilisation sont également à retrouver sur le mode d’emploi, afin de réaliser au mieux le mobile et d’utiliser au mieux la peinture, entre autre.

Sentosphère propose différents coffrets, pour les jeunes créateurs, notamment le Mobile Vitrail Poissons, complet et coloré. Une superbe boite et une activité créative colorée, qui invite à créer un joli mobile fait de poissons multicolores, fabuleux et transparents, jouant ainsi avec la lumière et le mouvement.

La marque française Sentosphère est à retrouver par ici…