Vendée : Comment trouver un camping familial ?

C’est la saison des vacances, mais surtout celle des grandes découvertes et de merveilleux moments à partager en famille. Alors, cette année, vous avez choisi comme destination la Vendée, sans doute pour son paysage aux plaines verdoyantes, ainsi que ses vignobles de caractère exceptionnel. Serait-ce aussi pour ses lieux emblématiques tels que la fameuse île de Noirmoutier ou encore le célèbre parc du Puy du Fou ? Quelle que soit la raison de votre choix, vous vous apprêtez à vivre d’incroyables moments cet été, surtout si vous séjournez dans un camping familial. Avec un accueil chaleureux, une ambiance conviviale et des animations estivales, le camping familial en Vendée a de quoi plaire aux petits comme aux grands.

Pourquoi opter pour un camping familial lors de vos vacances en Vendée ?

Bien loin des idées négatives qu’ont certaines personnes des vacances en camping, cette option est assurément l’une des meilleures options pour avoir des vacances réussies. En plus d’être économique, confortable et sécurisé, le camping familial séduit autant les touristes français qu’étrangers. Vous en trouverez dans presque toutes les régions de la France, car c’est l’un des pays qui disposent le plus d’espaces de camping en Europe.

Que ce soit pour des vacances en mer ou en montagne, la richesse géographique de la France lui permet de répondre à toutes les envies. Cependant, le plus complexe n’est pas de trouver un camping où séjourner, mais de bien choisir celui qui correspond à vos attentes. Si une famille choisit de se loger en camping lors d’une visite en Vendée pour ses vacances, elle doit définir les critères qui correspondent à ses besoins.

En Vendée, il existe d’ailleurs de nombreux campings pour passer des vacances en famille. Tous ne se valent pas. Que vous alliez en Loire-Atlantique, en Maine-et-Loire, en Sarthe, en Mayenne ou à Talmont-Saint-Hilaire, il est primordial d’opter pour un camping qui réunit tous les critères importants. Cela profitera à toute la famille et vos vacances seront parties pour être exceptionnelles.

Comment choisir votre camping familial en Vendée ?

L’un des avantages à privilégier un camping familial est que cela vous offre plusieurs possibilités. Il existe par exemple divers types de logements que vous pouvez sélectionner en fonction de vos envies. Avec l’aide d’un guide sur l’hébergement de vacances en Vendée, vous pouvez choisir entre :

Le mobil-home,

le bungalow,

le chalet

la tente toilée,

l’hébergement insolite (roulotte, tipi)…

Dans les campings à Saint-Hilaire-De-Riez, à La Tranche-sur-Mer ou à Longeville-sur-Mer, vous trouverez assurément celui qui vous convient parmi ces hébergements qui sont tous confortables. Ils disposent des équipements nécessaires qui vous permettent de vous sentir comme à la maison.

Toutefois, lors de la réservation, vous devez vous assurer que les équipements proposés répondent bien à vos attentes. Veillez aussi à prendre en compte d’autres éléments indispensables tels que la connexion wifi, la climatisation, la télévision et les lits de bébé si vous les jugez utiles à votre confort. Par ailleurs, il est bon de savoir que les animaux sont acceptés dans certains campings en Vendée, si vous partez en vacances avec votre animal de compagnie.

Un large choix d’activités pour des vacances agréables en camping familial

À l’instar des périodes de vacances, un camping familial est synonyme d’activités en tous genres. Afin que toute la famille profite du bon temps, privilégiez un logement (comme le camping à Saint-Jean-de-Monts ou le camping à La Faute-sur-Mer par exemple) qui propose des activités attractives.

Que vous soyez passionné par le bowling ou les baignades en piscine, tout est à votre disposition pour vous combler. Entre parc, toboggan et aire de jeux aquatiques, l’accent est notamment mis dans les campings sur de nombreuses activités pour occuper toute la famille, et surtout les enfants. C’est pour cela que la majorité des campings dispose d’un club pour enfants. Cela leur permet de se retrouver entre eux pour s’amuser comme des petits fous tandis que les parents se détendent.

Par ailleurs, toujours en fonction du choix de votre camping, vous pouvez également vous permettre certaines activités à proximité comme l’accrobranche, les randonnées à vélo ou à pied pour les plus sportifs, au cœur des forêts ou des plaines. Vous ne vous lasserez pas de contempler la nature paisible et atypique de la Vendée pendant ces moments. Vous pouvez aussi pratiquer diverses activités nautiques comme la plongée ou le canoë-kayak sur l’île d’Yeu par exemple.

Les différents types de services proposés sur place

Si vous souhaitez passer des vacances tout confort en Vendée, il est primordial de prendre en compte tous les critères importants qui combleront vos attentes. C’est indispensable, car même si séjourner dans un camping familial est un meilleur choix, tous les campings ne sont pas égaux en matière de commodités. Par exemple, certains campings en Vendée proposent sur place de nombreux services qui vous seront profitables pendant votre séjour.

C’est pour cela qu’au moment de choisir votre futur logement temporaire, vous devez vous assurer que vous trouverez une fois sur place ce qu’il vous faut en temps réel. Vous aurez besoin entre autres des services comme :

Une boulangerie ou un dépôt de pain,

une épicerie,

une supérette,

un bar,

une laverie,

la location de linge,

un restaurant, snack et plats à emporter,

une salle de jeux, etc.

Il n’y a aucun doute, un camping qui propose de tels services sur place comblera certainement vos envies. À vous de profiter d’une de ces belles journées ensoleillées pour faire plaisir à vos enfants au restaurant par exemple, sans avoir à parcourir des kilomètres. Le service de laverie vous permettra aussi de rentrer à la maison tout propre après votre séjour, au lieu de devoir embarquer une pile de vêtements sales dans vos valises.

Camping familial en Vendée : pourquoi réserver en ligne ?

La réservation en ligne de votre camping familial est vraiment une excellente idée, surtout si vous décidez de partir en vacances en haute saison. En effet, durant cette période de l’année, les campings accueillent beaucoup de monde et il est fort possible qu’ils affichent « complet » rapidement. C’est pour cela qu’il est important de réserver en ligne.

Vous avez non seulement le privilège de choisir parmi les nombreuses destinations de camping possibles avec un bon emplacement, mais aussi de bénéficier d’un prix plus abordable. De nombreux campings en Vendée font par moment des promotions très intéressantes qui profitent bien aux familles. Certains proposent même le paiement différé, c’est-à-dire que vous avez la possibilité de réserver maintenant et payer plus tard. N’attendez plus, car les places sont le plus souvent limitées. Cet été, profitez d’un camping en Vendée pas cher, pour des vacances exceptionnelles et économiques en famille.